  • 30°C
香港時間 : 2023905日 (週二) 15:17
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中大暴動】4中大生暴動罪成囚逾4年　上訴庭駁回定罪及刑期上訴

社會 14:37 2023/09/05

分享：

分享：

熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

4中大生暴動罪成囚逾4年，上訴庭駁回定罪及刑期上訴。（資料圖片）

2019年11月中香港中文大學二號橋一帶爆發衝突，5名中大生早前於區域法院經審訊後被裁定暴動等罪成及被判監逾4年。其中4人被判監4年9個月，今（5日）分別就定罪及刑期提出上訴。上訴庭聽取雙方陳詞後，駛回定罪及刑期上訴，並於6個月後頒布書面判詞。

4名上訴人為劉晉旭（23歲）、高梓斌（24歲）、陳歷釋（21歲）及許貽顓（23歲），案發時均為中大生。各人均被裁定1項暴動罪、1項在非法集會中蒙面罪罪成。許另被裁定1項管有攻擊性武器或其他適合作非法用途的工具罪罪成，4人均被囚4年9個月。

陳只就定罪提出上訴，其餘3人只就刑期提出上訴。

陳一方代表律師陳詞時指出，質疑原審法官裁決時，推論陳當時身在暴動現場鼓勵在場示威者，代表律師認為推論基礎欠奉，並非就所在證據而作出唯一合理及無可抗拒的推論。

代表律師同意陳當時身處暴動範圍，質疑原審法官認為陳不可能於警方驅散前一刻才到達暴動範圍之裁決。代表律師指，從片段顯示警方作出驅散前有記者及非示威人士在黃色垃圾車後方，有人持相機或手機，而有證據顯示陳被捕時正手持手機，客觀性而言，當時有同類裝束的人士出現，而陳的衣著與記者亦有共同地方。上訴庭即問及陳是否記者，代表律師表示陳並非記者。

上訴庭指出，案發當天發生4次衝擊事件，沒有人知曉陳當時在場的作為，單憑地點及其裝備，不能抹煞其他可能性。上訴庭指陳原審時沒有作供，沒有作出任何解釋，法庭為何須想像或猜想當時上訴人在場的目的及作為。上訴庭強調此法律原則源遠流長，上訴人不能要求法庭想像各種脫罪的可能性。

其餘3名上訴人就刑期提出上訴，分別質疑原審法官考慮之案例案情比本案較嚴重。上訴庭則指當天警方的任務防守2號橋，以防有人從橋上擲物至公路。示威者衝擊的行為瓦解了防線，即令警方不能完成任務，屬判刑的主題。

律政司一方回應指，本案示威者各施其職，作出4次衝擊行動，有組織地奪回2號橋。律政司一方又指，案發時正值暴動高峰期，中大當天發生的為標誌性暴動。另外，2號橋下為吐露港公路，旁邊為路軌，一但示威者奪回2號橋及擲物，新界北交通必然受影響。律政司指原審法官已考慮案件整體性作出裁決，並斷定案情嚴重性再作判刑，故沒有可批評之處。

控方案情指，2019年11月11日，中大環迴東路和二號橋發生暴動，示威者共發動4次衝擊，警方施放多發催淚彈驅散，向前推進時拘捕5名被告，他們當時身穿黑衣及戴上面罩等示威物品。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林育慧

相關文章

【Ocamp風波】教大2女生報稱被強姦及性騷擾　據悉涉28歲男生警方正調查事件
22:59 2023/09/04
【Ocamp風波】教大2女生報稱被強姦及性騷擾　據悉涉28歲男生警方正調查事件
【珍惜生命】沙田醫院男職員自刎割腕昏迷　疑因家庭問題不開心尋短
今日 09:29
【珍惜生命】沙田醫院男職員自刎割腕昏迷　疑因家庭問題不開心尋短
【打擊罪行】警方搗油尖旺區非法賭檔及毒窟　拘捕12人包括一名通緝犯
今日 10:41
【打擊罪行】警方搗油尖旺區非法賭檔及毒窟　拘捕12人包括一名通緝犯
【路牌盜竊】深水埗T形路牌連環失竊　警方再拘捕1男尋回「惠安街」路牌
今日 12:18
【路牌盜竊】深水埗T形路牌連環失竊　警方再拘捕1男尋回「惠安街」路牌
【酒後駕駛】警方截查平治私家車　揭男司機涉偷車及醉駕
今日 13:16
【酒後駕駛】警方截查平治私家車　揭男司機涉偷車及醉駕

你可能感興趣

【Ocamp風波】教大2女生報稱被強姦及性騷擾　據悉涉28歲男生警方正調查事件
22:59 2023/09/04
【Ocamp風波】教大2女生報稱被強姦及性騷擾　據悉涉28歲男生警方正調查事件
【珍惜生命】沙田醫院男職員自刎割腕昏迷　疑因家庭問題不開心尋短
今日 09:29
【珍惜生命】沙田醫院男職員自刎割腕昏迷　疑因家庭問題不開心尋短
【打擊罪行】警方搗油尖旺區非法賭檔及毒窟　拘捕12人包括一名通緝犯
今日 10:41
【打擊罪行】警方搗油尖旺區非法賭檔及毒窟　拘捕12人包括一名通緝犯
罪案 遊行集會 律政司 香港中文大學 香港 相機 交通

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【珍惜生命】荃灣13歲男童開學日墮樓　重傷昏迷送院搶救
11:41 2023/09/04
【珍惜生命】荃灣13歲男童開學日墮樓　重傷昏迷送院搶救
【珍惜生命】天水圍女子留書墮樓　當場證實不治
17:25 2023/09/03
【珍惜生命】天水圍女子留書墮樓　當場證實不治
【東張西望】受害人母親告上高等法院　為愛女成功控告欺凌者誹謗【有片】
10:24 2023/09/04
【東張西望】受害人母親告上高等法院　為愛女成功控告欺凌者誹謗【有片】