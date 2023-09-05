【終極上訴】岑子杰海外同性婚姻不獲接納　終院裁定部分上訴得直

▲ 上訴人岑子杰。（資料圖片）

正就初選案被還押的民間人權陣線前召集人岑子杰，早前不滿政府拒絕承認他與同性伴侶在美國的同性婚姻，先後入稟申請司法覆核及提出上訴均被判敗訴，岑早前向終審法院提出上訴。終院今（5日）頒下判詞，裁定部分上訴理據得直，並宣告政府未履行其積極義務確立替代框架，讓同性伴侶關係獲得法律承認，以及未就該等承認所伴隨的適當權利和責任作出制定，違反上訴人根據《人權法案》第14條享有的權利，有關聲明頒令起計暫緩2年生效。

上訴人岑子杰，答辯人律政司司長。上訴一方提出的3個議題為，將同性伴侶排除在婚姻制度外是否違反《人權法案》第 22 條和《基本法》第 25 條下的平等權利。其次是，香港法律不允許同性伴侶結婚，也沒有提供任何替代途徑在法律上承認同性伴侶關係，包括民事結合或註冊伴侶關係，是否違反《人權法案》第 14 條下的私生活權利或 《人權法案》第 22 條和《基本法》第 25 條所規定的平等權利。另外，香港法律不承認外地同性婚姻，是否違反《人權法案》第 22 條和《基本法》第 25 條下的平等權利。

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記者：林育慧