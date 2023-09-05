【捏造保單】涉捏造女友及同學保單騙45萬佣金　前保險代理認串謀欺詐另2人開審

▲ 涉捏造女友及同學保單騙45萬佣金，前保險代理認串謀欺詐另2人開審。（資料圖片）

3名前安盛金融有限公司保險代理人，涉串謀另1名代理人訛稱4份保單由對方辦理，以詐騙共約120萬佣金等，其中2人另串謀洗黑錢逾270萬港元。其中1名前保險代理今（5日）於區域法院承認兩項串謀欺詐罪，案情指，前保險代理曾要求其女友及中學同學投保，稱毋須支付保費，並誇大兩人月薪，被告等人共獲約45萬佣金及獎金；其餘2人否認控罪開審。

被告為安盛金融有限公司(下稱安盛)前助理分行經理李宗興（34歲）；以及鄧惠霖（36歲）及江浩智（35歲），同為安盛前保險代理人。李、鄧同被控3項串謀欺詐罪，李、江則同被控1項串謀欺詐罪及1項串謀洗黑錢罪；鄧今承認兩項串謀欺詐罪，另1項串謀欺詐罪獲存檔法庭；李及江則否認所有控罪。

鄧的承認案情指，李為安盛助理分行經理，亦是鄧、江及葉兆軒的上線經理，4人均負責推廣保險產品。鄧於2015年12月，要求其黃姓女友向安盛購買人身意外保險，而鄧替黃全數支付保費，鄧再安排黃就有關投保申請簽署空白文件。

控方指，鄧其後陪同黃到安盛服務中心，並在1份文件上寫上葉的名字，然後支付920元作為該保單保費。安盛於2015年12月24日批准投保申請，安盛另確認就上述保單於2016年1月至2017年9月期間向3名被告發放了合共逾488元佣金及獎金。

及至2016年初，鄧再游說劉姓中學同學向安盛購買人壽保險，並稱劉不需要支付任何保費，從有關保單產生的佣金和獎金足以支付保費。兩人會面時，鄧展示1份投保書，當中已填妥劉大部份個人資料，惟鄧未有講解該保單資料而要求劉簽署投保書，並聲稱稍後會為他填上其他資料。

安盛於同年3月收到以劉的名義購買儲蓄保險的投保書，當中看似是由李以經手代理人的身份簽署，該保單的1年保費為逾36萬元，安盛其後批出投保申請。

及至2017年9月28日，以上保單因逾期未繳保費

而失效，安盛確認就上述保單於2016年5月至2017年9月期間向3名被告被告發放合共近45萬元的佣金和獎金。

控方指，在相關投保書上，劉的月薪由約3萬元誇大至7.5萬元，黃的月薪則由逾1.3萬元誇大至5萬元。

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記者：梁錦麟