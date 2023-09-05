【單車節】單車節明早10時起開放報名　 設30及50公里賽事

▲ (大會提供)

「新鴻基地產香港單車節」將於10月22日(星期日)舉行，市民旅客明天(9月6日) 上午10時起，可到網站報名參加「50 公里組」、「30 公里組」及家庭單車樂3個非競賽項目。至於今屆競賽項目之一 ，「男子、女子公路繞圈賽」，明天亦開放報名。「50 公里組」及「30 公里組」參加者首次參加單車節人士或只曾參與 2017 年或以前的單車節人士，須參加大會安排的免費單車技術評核。

詳情如下：

•日期：2023 年 9 月 6 日 (星期三) 上午 10 時 起 • 網上報名連結：http://register.hongkongcyclothon.com •各單車項目費用如下，所有參加者獲確認資格後才付款： 50公里組 (16至70歲) 每人650港元 (每隊(最多 10 人):15,000 港元) 30公里組 (16至70歲) 每人330港元 家庭單車樂 (1名6歲或以上的兒童與1名18至70歲的家長或監護人) 每組100 港元 (全數作慈善捐款) 男子、女子公路繞圈賽 (16至70歲)； 具備參加單車競賽資格人士 每人400 港元​​​​​​

旅發局透過與廣東省體育局及廣東省自行車運動協會合作，將邀請粵港澳大灣區城市的單車好手，在尖東沿高樓大廈及維 港帷幕前飆速比併。旅發局期望促進大灣區內各城市間交流，探討未來舉行更大型體育活動的空 間，同時推廣「一程多站」旅遊，鞏固香港成為大灣區內國際旅遊盛事中心的角色。

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責任編輯：陳展棋