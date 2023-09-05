【香港小姐2023】郭珮文落選後狂派福利　回復自由放肆豪食【多圖】

▲ 終於可以鬆一鬆。

《2023香港小姐競選》已經結束，雖然郭珮文（Juliana）在決賽中落選，五強止步，不過她的一副好身材仍令觀眾印象難忘。

參選完比賽當然一身輕，終於可以鬆一鬆，連日來Juliana亦在社交網分享相片，繼早前她穿緊身衫打Golf後，又再次出動，今次便吃美食。

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大歎美食

Juliana在網上分享多張相片，見她又穿上貼身白 Tee上陣，豐滿上圍表露無遺，更大擺不同甫士，型格十足！

另外，Juliana更望着美麗的海景歎下午茶，終於可以回復自由放肆豪食，認真開心。

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獲益良多

在決賽當晚結束後，Juliana接受TOPick訪問表示整個比賽過程學會很多東西，為人生上了寶貴的一課。至於未來可會在演藝圈發展？她直言有機會也想嘗試，不過暫時未洽談有關內容。

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