迪士尼100 周年 幕後團隊分享全新「創夢家」銅像製作花絮

在100年前，華特．迪士尼以創夢精神，打造了迪士尼樂園。適逢迪士尼100 周年及香港迪士尼18 周年，樂園迎來獨一無二的華特･迪士尼與米奇老鼠銅像「創夢家」。「創夢家」銅像現時在「創夢家預覽館」展出，「奇妙處處通」會員可以率先欣賞。「創夢家」銅像在10月就會移師到灰姑娘旋轉木馬前。

「創夢家」銅像的靈感來源正正是華特．迪士尼萌生興建迪士尼樂園的一刻：華特．迪士尼帶着兩位女兒去到格里菲斯公園（Griffith Park）玩旋轉木馬，他在長凳上看着女兒們在旋轉木馬快樂的樣子，激發出興建迪士尼樂園的夢想，希望興建一個地方，讓父母和小孩同樂。香港華特迪士尼幻想工程美術總監Kendall Elliott分享：「銅像選址在灰姑娘旋轉木馬，完美配合了『創夢家』背後的故事。賓客可看到華特．迪士尼、米奇老鼠、代表着將來的奇妙夢想城堡、以及作為迪士尼樂園原點的旋轉木馬。」

▲ 左起：香港華特迪士尼幻想工程美術總監Kendall Elliott、香港華特迪士尼幻想工程平面設計助理廖俠凱（Hugo）、香港華特迪士尼幻想工程創意發展總監潘素齡（Jo）、香港華特迪士尼幻想工程創意設計師梁沁韻（Sandra），及香港華特迪士尼幻想工程創意監製謝沅珩（Den Den）。

港美團體緊密合作 創作完美銅像

「創夢家」銅像的面世，是來自一班敢於挑戰的創作團隊。香港華特迪士尼幻想工程創意監製謝沅珩（Den Den）負責整個「創夢家」項目的總監督和協調工作，她要與美國迪士尼團隊緊密溝通，令設計可以在短時間內完成。「美國迪士尼團隊對『創夢家』項目提供了不少寶貴意見，美國迪士尼的繪圖大師亦親手修改銅象手繪草圖上的米奇老鼠耳朵造型，令米奇老鼠更維俏維妙。」

▲ Den Den（左）指，銅像亦考慮了無障礙設計，盡量令小朋友和輪椅使用者均可看到牌匾內容，讓賓客更了解銅像背後的故事和理念。Kendall（右）表示銅像的英文名字「Dream Makers」承載着迪士尼樂園始於華特的「夢想」，以及一群將不可能變成現實的「創作家」。

香港華特迪士尼幻想工程創意設計師梁沁韻（Sandra）是「創夢家」項目的插畫師，負責創作插畫，展現整個項目的故事精髓。她更是第一次與美國創意團隊的傳奇插畫家和雕塑家合作，當中有幾位更是大師級人馬，包括為Sandra提供意見的Chris Turner，令她獲益良多，亦展現出華特．迪士尼傳承下一代的精神。

雕塑大師重視細節 傳承出華特．迪士尼精神

「創夢家」銅像在細節上精益求精。Sandra分享：「這次的合作見識到美國創意團隊對『說故事』的熱情，大師們堅持把作品做得最好，重視每個細節，例如華特．迪士尼手上戒指位置、面部表情和皺紋；領呔款式和圖案；銅像的溫度、觸感、質感、顏色。」銅像除了精心塑造出華特．迪士尼的面部輪廓及表情外，傳奇插畫家亦親自微調了米奇的肩膊、腳踭、鼻子和眼睛，確保他的面部和姿態活靈活現。

▲ Sandra在「創夢家」項目中感受到美國創意團隊「說故事」的熱情，也貫徹香港迪士尼以故事為中心（story oriented）的理念。

銅像兩側的書型牌匾亦有不容忽視的細節。香港華特迪士尼幻想工程平面設計助理廖俠凱（Hugo）指，牌匾的原本設計與其他迪士尼樂園的華特銅像一樣，只有一塊，但是考慮到「創夢家」的故事不單描述華特．迪士尼人生旅程的重要里程碑，還帶出迪士尼樂園會在未來的100年繼續不斷創新，為賓客締造奇妙時刻的訊息，所以最後決定用兩本書去體現「創夢家」背後的精神，一本書述說了「過去」，另一本書則述說了「未來」。

兩個書型牌匾的設計概念是手寫日誌，所以華特．迪士尼的簽名樣式要有隨意的感覺。Hugo為了忠於設計概念，做了大量的研究，除了研究了華特不同時期的簽名外，亦對比華特的手寫信件和字體。最終，他在一本《木偶奇遇記》的繪本（Production book）中，找到合適的簽名；而在設計排版、與美國團隊的平面設計師與字體公司溝通、微調中英文字體和符號時，他也有仔細考量，令牌匾的排版和字體設計能夠貼近華特的手寫風格，同時兼顧鑄銅製作的限制，在設計和實際製作上取得平衡。

▲ Hugo自初中起便是迪士尼粉絲，夢想是在迪士尼工作，他加入香港華特迪士尼幻想工程團隊的故事正好呼應了「創夢家」的精神。

體現「創夢家」精神 見證香港迪士尼成長

「創夢家」銅像除了是慶祝迪士尼100周年的標誌，更象徵着迪士尼充滿希望、積極正面和致力將夢想變成奇妙體驗的核心價值。銅像的中文名稱「創夢家」亦是由香港迪士尼團隊原創，希望令香港人會對銅像感覺更親切。Den Den指出，團隊認為「創」是一個重要理念，華特．迪士尼的創意不止於「夢想」，更身體力行實現（make it happen），是一個實實在在的「創」業家。

有豐富度假區酒店和樂園翻新工程經驗的香港華特迪士尼幻想工程創意發展總監潘素齡（Jo）更以「藍天計劃」來形容「創夢家」項目：「創意團隊可以跳出框架，天馬行空地盡情發揮創意。這個銅像對香港華特迪士尼幻想工程團隊是個重大的項目。香港團隊可以擔起創作『創夢家』故事和概念的重任，是華特迪士尼公司對香港團隊投下信心的一票，同時足見香港團隊的成長。這項目體現了幻想工程師及香港迪士尼在培育年輕創意人才方面的努力，並為他們提供發揮所長的機會。」

▲ Jo在美國拜訪雕塑家時，看到他們如何捕捉華特的神髓，令她印象非常深刻。

而有幸得到大師指點的Sandra，在過程中亦深深為大師們對作品的熱情所感動。這個項目也令Sandra更了解華特．迪士尼的故事，更明白要實現夢想需要「行動（take action）」。正如「創夢家」的英文名「Dream Makers」，華特．迪士尼不止是一個「dreamer」，亦要成為一個「maker」。「華特先生開始建造迪士尼樂園已年近60歲，仍努力實現夢想，令人相當感動。」

▲ 「創夢家」銅像現在於「創夢家預覽館」展出，並在10月移師到灰姑娘旋轉木馬前。屆時，華特．迪士尼將面向代表着迪士尼原點的旋轉木馬，微微轉向和手指向代表未來的奇妙夢想城堡。

會員限定 率先參觀「創夢家預覽館」

由即日起至9月30日會開放予「奇妙處處通」會員參觀。預覽館內可率先預覽「創夢家」銅像，更展出華特．迪士尼與米奇老鼠的啟迪故事，以及來自華特迪士尼檔案館的珍藏。

「奇妙處處通」會員只要於社交平台Facebook或 Instagram按指定步驟分享帖文，即有機會換領「創夢家」限定紀念品一份。詳細換領方法：https://www.hongkongdisneyland.com/zh-hk/magic-access-members/offers/



（特約）