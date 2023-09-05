【食物安全】大角咀港灣豪庭餐廳生蠔大腸桿菌超標　食安中心令停售

▲ 即食生蠔樣本被檢出大腸桿菌含量超標。（Openrice 圖片）

食物環境衞生署食物安全中心今日（5日）公布，一個即食生蠔樣本被檢出大腸桿菌含量超標，中心正跟進事件。

中心透過恆常食物監測計劃，從大角咀港灣豪庭廣場地下G74號舖Marco's Oyster Bar & Grill抽取上述樣本進行檢測。結果顯示，每100克樣本的大腸桿菌最大可能數為5,400。根據《食品微生物含量指引》，每100克擬供直接食用的活或生的雙殼貝類軟體動物的大腸桿菌最大可能數超過700，即屬不滿意。

中心已知會有關食肆上述違規事項，並指示其暫停出售受影響食品。中心亦已派員巡查有關食物業處所，向負責人和員工提供食物安全和衞生教育，並要求進行徹底清潔和消毒。

發言人指出，由於蠔隻以過濾大量海水的方式進食，如果養蠔或採蠔的水域水質帶有病原體，這些物質便會在蠔的體內積聚。生或未徹底煮熟的蠔是高風險食物，孕婦、幼童、長者、免疫力弱人士及肝病患者等容易受感染的人士，應避免進食生蠔。

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記者：黃穎津