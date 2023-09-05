【改變命運】公屋出身曾全班倒數尾2港大生自嘲人生失敗組　憑一個字成功逆襲入讀醫療科學

▲ 知識改變命運！

讀書靠勤力還是靠天份呢？一名26歲的港男，發文表示出身基層，家境不好，住公屋、單親家庭父母又不識字。讀書成績也不好，試過全班倒數尾2，被老師指著罵廢柴，自嘲是人生失敗組。上不到大學的他，報讀了副學士，用兩年時間成功逆襲，升上港大後，現在再讀醫療科學碩士，他分享自己的讀書秘笈，就是一個字「勤」!

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一名叫Ming的26歲港男，在小紅書發文講自己的讀書的經歷，他坦言自己的讀書方法會對身心造成影響，把自己逼到極限，就算現在已經是5年前的事，但回想起兩年的副學士生涯仍然「心有餘悸」。不過只要肯堅持還是會有成果的「即使現實再不如意，再多變化，堅持不懈總會走到你想去的地方」。

Ming表示自己的讀書方法很簡單秘笈就是一個字「勤」，「在現實中你唯一能掌控的就只有自己的身體，即使再累，緊記『意志駕馭身體』」。另外心理上的調整也很重要，要接受自己的失敗「首先是心理上的調整，想想為什麼你要讀副學士？就因為你是一個失敗者，副學士就是失敗者的戰場。」

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勤力讀好英文

Ming直言當年考了兩次DSE，分數也是不夠上大學，英文只有2，「在決定報名副學士開始我就接受了我是個失敗者是個廢物幹啥啥不行但是‼ ️在徹底的否定自己後，要做的是改變現狀，過去人生是一件廢物，想改變命運就只有靠自己努力一步一步向上游，今天你是個小小副學士仔，五年後你會得到尊重。」

勉勵大家要咬緊牙關捱過去

Ming說目標升港大，就一定要達成:

看見這篇筆記的家人們，你們都是身心健全的人，成績不好的原因絕對不是能力不足，只會是你付出的汗水不夠多，這兩年副學士中好多次在被窩偷偷的哭，生活非常艱苦但還是要咬緊牙關撐過去，不斷催眠自己一定要升到港大。

考試周一星期只睡10小時

Ming為了升讀港大，每晚溫習到凌晨2點:

每天6點開始學習到旁晚去打工賺學費回家簡單吃點東西再溫習到2點，考試期間一周總共睡少過十小時到考完一刻直接暈倒送進醫院，當然要珍惜生命，但對失敗者而言，你只能付出你最大的努力。

學英文的方法

Ming用自身的經歷，坦言自己英文能力都不好，而學英文的唯一方法就是想像你睡醒打開眼睛身處荒島，你會想「我不會荒島生存，在荒島求生會很難」嗎？大家都直接渴了找喝餓了找吃吧。同樣英文不好就學，學不好就再努力。我英文底子不比你們好連girl都會寫成gril。

最後，他說學英文不能死背生字，他都是查個字典在原文旁註解：「背生字對我不適用，我學英文單純的把專業知識用英文從0開始學起來。遇到有字不會的就查個字典在原文旁註解。久而久之會發現其實常用的英文單詞也不是很多。不需要死記硬背，我不信你同一個單字查了十次都不會記得！十次不夠就二十次三十次，堅持下去你一定會記得，這是定律字數所限下次再繼續。」

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責任編輯︰王明芳