【吸煙危害】吸電子煙恐影響生殖力　研究證煙霧可「殺精」損睪丸細胞

▲ 吸電子煙恐影響生殖力，研究證煙霧可「殺精」損睪丸細胞。

吸煙有害健康，但改為吸食電子煙亦不會更安全，男士們尤需注意。有研究證實，男性吸食電子煙後，精蟲數量顯著減少，睾丸細胞被破壞，恐對生殖能力造成負面影響。

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電子煙在2010年代初期被認為是「更安全」的香煙替代品，有助吸煙者戒煙。但據2020年丹麥科學家的一項調查發現，有超過2,000名每日吸食電子煙的男性，其精蟲總數遠低於不吸電子煙的人；之後也不斷有科學證據指出，吸食電子煙增患高血壓、心臟病、呼吸道疾病等風險。為了解傳統香煙與電子煙對男性泌尿生殖系統的影響，及驗證電子煙是否適合被廣泛用於戒煙工作，土耳其錫瓦斯卡姆胡里耶大學的科學家曾進行了一項老鼠實驗；研究論文刊登於西班牙醫療期刊《Revista Internacional de Andrología》。

科學家將公鼠分為「傳統香煙組」和「電子煙組」，分別每日2次暴露在所屬組別煙霧中1小時，再與無接觸煙草組別的公鼠進行比較，檢測它們尿液中的尼古丁代謝副產品含量、精蟲數量及活力、睪丸大小與結構等。

結果顯示，無接觸煙草的公鼠精蟲數量為每毫升9,850萬個精子，而吸食電子煙的公鼠精蟲數量下降至每毫升9,510萬個精子；吸傳統香煙的公鼠精蟲數量則更多被削減，每毫升僅有8,900萬個精子。另外，科學家還發現電子煙令公鼠睪丸型態改變，包括生殖細胞出現分離脫落、萎縮、纖維化甚至壞死，證實電子煙雖在許多戒煙研究中聲稱是無害，但仍有機會因增加氧化壓力，對男性生殖系統造成危害。

不過，研究團隊亦強調，這只是一項針對老鼠的實驗，研究結果是否真的適用於人類男性身上，則還需要更廣泛研究。

電子煙會影響生殖能力和胎兒發展

據本港衛生署資料，電子煙是通過加熱一種溶液傳送氣霧供使用者吸用。電子煙將化學物質在高溫下加熱及汽化後，有可能產生其他有害物質和致癌物，因此電子煙的危害不容低估。

電子煙亦含有有毒物質，其中包括丙烯乙二醇、甘油及致癌物質如乙醛、甲醛等，損害健康。香港吸煙與健康委員會委託香港浸會大學測試市面上13種電子煙，發現含有多種有害物質，包括甲醛、多環芳香烴（PAHs）及多溴聯苯醚（PBDEs）等，其中甲醛及多環芳香烴是已知致癌物，多溴聯苯醚會干擾甲狀腺分泌及影響生殖能力和胎兒發展。

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責任編輯：羅嘉欣