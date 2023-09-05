  • 30°C
香港時間 : 2023905日 (週二) 17:25
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Ocamp風波】李家超：大學內違法行為不能容忍　教大將成立專責小組檢視迎新營流程

社會 16:31 2023/09/05

分享：

分享：

熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

行政長官李家超。（陳靜儀攝）

繼港大迎新營爆出懷疑非禮案後，再有大學生在網上報稱在迎新營期間被性騷擾。消息指，教育大學一名28歲修讀銜接學位課程男學生，涉嫌在2個迎新營分別強姦和非禮2名女生，警方正調查事件。詳情即看：【下一頁

最新影片推介︰

TOPick診症室
【TOPick診症室】汗臭異味或反映隱疾危機　中醫師拆解汗液奧秘教4招KO汗臭

行政長官李家超今日（5日）出席行會時回應近日接連爆出的大學迎新營風化案。他表示，不能容忍在大學內發生性侵犯，甚至其他違法的行為，指大學生是社會期望他們將來會貢獻和發揮力量的棟樑，所有人都對他們有期望，所以他們應約束自己的行為。如有違法行為，更是難以接受。

李家超表示，希望任何教育團體，特別是大學，要確保大學生活有優良的學習環境，除了要保障其他學生外，更要提升學生本身的行為，所以如果有任何非法或侵犯他人的行為，學校應與執行部門配合，確保可盡快處理這些不應該發生的行為，如果違反法律就要處理。如未違反法律，但跟學校的規則有衝突，學校亦有責任令紀律在校內得以維持。

教大學生事務長許景輝今日亦向全校師生發電郵，指就近日媒體報道，感到十分痛心及不安。校方對此高度重視，尤其關注事件對學生造成的影響，已啟動緊急應變機制。學生事務處亦與相關同學保持聯絡，提供適切的照顧及輔導支援。

許景輝續指，校方正全力配合警方的調查工作。由於事件已進入刑事調查階段，現階段不宜作出具體評論。他強調，大學絕不容許任何違法及違反校規的行為。若查明指控屬實，校方將按既定程序啟動懲處機制，絕不姑息。
 
為確保未來的迎新活動有序進行，教大將成立專責小組，全面檢視迎新營的流程、指引及運作機制，以保障同學的利益與福祉。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【路牌盜竊】深水埗T形路牌連環失竊　警方再拘捕1男尋回「惠安街」路牌
今日 12:18
【路牌盜竊】深水埗T形路牌連環失竊　警方再拘捕1男尋回「惠安街」路牌
【酒後駕駛】警方截查平治私家車　揭男司機涉偷車及醉駕
今日 13:16
【酒後駕駛】警方截查平治私家車　揭男司機涉偷車及醉駕
【中大暴動】4中大生暴動罪成囚逾4年　上訴庭駁回定罪及刑期上訴
今日 14:37
【中大暴動】4中大生暴動罪成囚逾4年　上訴庭駁回定罪及刑期上訴
【終極上訴】岑子杰就同性婚姻不獲承認　終院裁定部分上訴得直
今日 14:57
【終極上訴】岑子杰就同性婚姻不獲承認　終院裁定部分上訴得直
【捏造保單】涉捏造女友及同學保單騙45萬佣金　前保險代理認串謀欺詐另2人開審
今日 15:02
【捏造保單】涉捏造女友及同學保單騙45萬佣金　前保險代理認串謀欺詐另2人開審

你可能感興趣

【路牌盜竊】深水埗T形路牌連環失竊　警方再拘捕1男尋回「惠安街」路牌
今日 12:18
【路牌盜竊】深水埗T形路牌連環失竊　警方再拘捕1男尋回「惠安街」路牌
【酒後駕駛】警方截查平治私家車　揭男司機涉偷車及醉駕
今日 13:16
【酒後駕駛】警方截查平治私家車　揭男司機涉偷車及醉駕
【中大暴動】4中大生暴動罪成囚逾4年　上訴庭駁回定罪及刑期上訴
今日 14:37
【中大暴動】4中大生暴動罪成囚逾4年　上訴庭駁回定罪及刑期上訴
罪案 大學 行政 性騷擾 李家超 香港大學

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【珍惜生命】荃灣13歲男童開學日墮樓　重傷昏迷送院搶救
11:41 2023/09/04
【珍惜生命】荃灣13歲男童開學日墮樓　重傷昏迷送院搶救
【珍惜生命】天水圍女子留書墮樓　當場證實不治
17:25 2023/09/03
【珍惜生命】天水圍女子留書墮樓　當場證實不治
【東張西望】受害人母親告上高等法院　為愛女成功控告欺凌者誹謗【有片】
10:24 2023/09/04
【東張西望】受害人母親告上高等法院　為愛女成功控告欺凌者誹謗【有片】