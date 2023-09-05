【Ocamp風波】李家超：大學內違法行為不能容忍　教大將成立專責小組檢視迎新營流程

▲ 行政長官李家超。（陳靜儀攝）

繼港大迎新營爆出懷疑非禮案後，再有大學生在網上報稱在迎新營期間被性騷擾。消息指，教育大學一名28歲修讀銜接學位課程男學生，涉嫌在2個迎新營分別強姦和非禮2名女生，警方正調查事件。詳情即看：【下一頁】

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行政長官李家超今日（5日）出席行會時回應近日接連爆出的大學迎新營風化案。他表示，不能容忍在大學內發生性侵犯，甚至其他違法的行為，指大學生是社會期望他們將來會貢獻和發揮力量的棟樑，所有人都對他們有期望，所以他們應約束自己的行為。如有違法行為，更是難以接受。

李家超表示，希望任何教育團體，特別是大學，要確保大學生活有優良的學習環境，除了要保障其他學生外，更要提升學生本身的行為，所以如果有任何非法或侵犯他人的行為，學校應與執行部門配合，確保可盡快處理這些不應該發生的行為，如果違反法律就要處理。如未違反法律，但跟學校的規則有衝突，學校亦有責任令紀律在校內得以維持。

教大學生事務長許景輝今日亦向全校師生發電郵，指就近日媒體報道，感到十分痛心及不安。校方對此高度重視，尤其關注事件對學生造成的影響，已啟動緊急應變機制。學生事務處亦與相關同學保持聯絡，提供適切的照顧及輔導支援。

許景輝續指，校方正全力配合警方的調查工作。由於事件已進入刑事調查階段，現階段不宜作出具體評論。他強調，大學絕不容許任何違法及違反校規的行為。若查明指控屬實，校方將按既定程序啟動懲處機制，絕不姑息。



為確保未來的迎新活動有序進行，教大將成立專責小組，全面檢視迎新營的流程、指引及運作機制，以保障同學的利益與福祉。

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記者：黃穎津