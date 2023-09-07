【營商之道】林盛斌經營公司堅守兩大原則　阿Bob視挫折為推動力：下次做得更好

「創業難，守業更難」經營生意從來不容易，特別在過去3年多疫情重創本港經濟，企業掀倒閉潮，很多店舖都捱不住。即使能在這艱難時期捱得過去，能令公司收入有所增加，可謂極之少數。

在圈中出名生意瓣數多不勝數的林盛斌（Bob），與拍檔鍾楚霖合作的棋人娛樂製作（香港）有限公司轉眼成立9年，業務發展漸趨多元化，Bob接受TOPick專訪時透露去年其公司做到一個不錯的業績 ，不但全部同事能加少許人工，更有花紅，能做出有所成績，Bob歸功於公司一班同事努力拼搏而來。

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最重要有信用

在訪問中，Bob強調從不當自己是老闆，視自己為領導者，永不以自己角度出發，並一直保持着有信用與信譽的原則來經營公司：「當一個人沒有信用就甚麼都沒有，我們是一間有信用和信譽的公司，只要答應客戶，我們作出的承諾便一定要做得到。」

棋人娛樂至今成立9年，外界眼中覺得發展得愈來愈好，Bob憶述過程毫不容易，並自言從沒想過能夠發展得那麼大：「以前我一個人自己做，最多請個小助理幫忙，之後由6﹑7個人到慢慢擴展到不同部門。我看到的是進展及進步，而我是一個喜歡在不同範疇都進步的人，當看見有這樣一個機會， 能夠有一班團隊協助你的事業發展，這才能令自己行得更遠，爬得更高。」

在Bob而言的經營之道要堅守有信用和信譽：「 不論新舊客戶與我們合作時也感受到我們是有信心﹑信譽和信用 ，這亦是令我們一直能經營至今很大的因素。」

▲ Bob強調自己不是老闆。（陳慧安 攝）

預先計劃不同發展

生意發展多多，Bob自認有計劃之人，走每一步也有很清晰的方向：「以前我做電台的時候，我已有計劃做到電台某個位置時，之後就想做電視 ﹑電影或做多點製作方面。」

早前Bob的公司更成立司儀團隊，訪邀余迪偉、鄧洢玲（阿旦）、葉文輝（啤梨）、黃天頤、 容羨媛等加盟，絕對也是其計劃之一。

他指成立這個司儀團隊目的，全因過往有客人想找他當主持，不過被要求粵﹑國﹑英文三語，更有時公司報了價後客人覺得價錢不符便沒有下文，直到幾年前有蔡宛珊的加入後，她三語表現很好，很多客人亦覺得她主持不錯，便多了人認識；但過了一陣子再有客人想選擇另一些主持時，他們又沒有其他人可提供。

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成立司儀團隊

因此，Bob透露與拍檔小霖商量過後，決定成立一個司儀團隊：「一些在市場上我們很欣賞或曾經與我有過交往關係的人， 邀請他們一起合作，同樣利用我們的客戶關係為他們提供更多不同的機會， 讓他們有更多的選擇。」

而且，他希望能夠整合一班主持團隊，不但可壯大公司，令人一想起找主持便可找他們，也望主持人被看見的機會亦會增加 。

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不斷尋求進步

計劃﹑進步是Bob認為做人做生意必需具備的想法：「人必需要在不同領域有所進步，那個進步是我會對比5年前，例如家人﹑生活或公司業務上有否進步。 除了這間公司，我亦有發展一些小生意， 見到這些小生意營業額慢慢上升， 我覺得這麼多年來自己在計劃方面也算做得合格。」

Bob自認合格，全因他不斷求進，望自己每一項也做得更好，他透露在每年的1月1日也會花時間寫低未來一年的目標。

▲ 阿Bob表示努力做到最好。（陳慧安 攝）

他說：「可能10至12件事希望可達到的目標，這些目標是困難但有機會可達到，例如在主持方面做到某一位置，會否可以嘗試一個人控制很大的遊戲節目 ；計劃在不同地方舉行Talk騷；與家人一起去個小旅行或許是物質上的追求等，直至年底你回想有4至5樣東西能做得到，已經十分厲害。」

Bob直認成功的方程式，包括明確的目標 ﹑周詳的計劃 ﹑強烈的慾望和行動的決心，只要你具備這幾項的條件，做那一行也會成功。

▲ Bob不喜歡原地踏步。（陳慧安 攝）

疫情困難 慶幸有計劃

在成功的背後，必需跨越不少困難， Bob指當中經歷過幾次的人手變動，一些重要要員離開，但大家最有確切感受必定是疫情三年的艱難期。

他自言在3年的艱難期生意業績能做到不跌有升，全因一早預先有計劃：「我們預早有計劃公司發展網上生意，反應又幾好，客人互相介紹， 這樣令我們過去2、3年也能維持收入，更在去年做到一個不錯的業績，不但全部同事能加少許人工，更有花紅， 這都是一班兄弟姊妹合作努力做出來的結果。」

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從不視作失敗

雖然如此，做生意不會永遠一帆風順，總會遇到失敗的時候，惟Bob認為從不存在「失敗」這兩個字。「生意做不成﹑司儀工作突然沒有，這些也不是叫失敗，而是一個過程﹑經驗和經歷， 所謂的挫折也是推動你下次做得更好，如果你視那樣東西為失敗 ，這樣每一天都會被挫敗的感覺影響自己。」

言詞間感受Bob的正面積極態度，皆因他認為負面的想法對任何事也沒有幫助：「 人當然有負面情緒， 但不開心氣憤也只佔很短時間 ，因為花時間想負面的事， 其實沒有意思作用 ，反而從這件事學懂甚麼，這樣才會進步 ，並知道下一次應該要怎樣去做。」

凡事盡力做好

累積了多年的生意經驗，Bob深明宣傳推廣十分重要，亦強調沒有最好，只有更好，「我不容易知足常樂 ，希望仍然有體力狀態的時候， 可以投放更多在工作範圍方面， 未必一定是要賺很多錢，只想可以繼續有新發展新方向，不斷有進步。」

記者:陳曉柔

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