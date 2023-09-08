【網絡熱話】銅鑼灣食雞絲粉皮索價$44碟　內地女怒轟：貴得離譜

▲ 早前有內地遊客在網上指某連鎖食肆一碟雞絲粉皮索價$44，份量卻非常少，怒轟香港物價「貴得離譜」。

大部分市民早已習慣香港物價高企，但遊客就未必能理解。有內地遊客早前在小紅書上傳照片，指自己在銅鑼灣一間食肆點了一碟44元的雞絲粉皮，結果份量比手掌更細，怒轟價錢貴得離譜。照片曝光後引起香港網民討論，不少人認為食肆明碼實價，其實大可選擇不買。

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有網民周一（4日）在連登討論區發文，引用該名內地女在小紅書上傳的帖文，認為她過於小題大做，又指香港的物價一直都是這個水平。

該名內地女上月與一名友人在銅鑼灣光顧一間連鎖食肆，一共點了酸菜深海鱸魚、乾煸四季豆、鮮蝦韭菜煎餅，以及雞絲粉皮4項菜式，其中雞絲粉皮為輕盈版，要價44元。她在文中稱，該碟雞絲粉皮「還沒手掌大」、「還沒嘗出味就沒了」，認為份量不合理，「44塊錢你好歹給我盛滿一盤子啊」。她怒轟香港物價「貴得離譜」，並指兩人用餐花了近400元，「現在0.93的匯率真的氣死！」

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當時原帖在小紅書亦引起不少討論，有香港網民認為餐廳明碼實價，且餐牌亦寫明雞絲粉皮的份量為輕盈版，事主在點單前應已知道。不過就有內地網民表示不理解，表示「只要你說 hk餐飲不好吧，就有一堆不知道是水軍還是啥的出來陰陽出來酸你，說你窮，都不知道他們哪來的底氣，什麼叫窮？ 什麼叫富？」，亦有人指早年2個人來港吃飯大概300至400元能搞定，現在則需要600至700元。

帖文發布後，網民紛紛留言指「咁你嫌貴咪唔好食，你會唔會X半島酒店啲嘢貴」、「明碼實價，人地定得呢個價也衡量過」、「問題喺邊？歐美澳加仲貴」。不過亦有人指出重點在於性價比而非價錢，「佢唔係覺得貴而係覺得細碟」、「事實呢碟野係唔值$44 」、「唔係幫佢，但係44蚊得呢個size又真係貴」。

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責任編輯：羅嘉欣