【世界多點愛】9歲女孩搭飛機遺失心愛玩偶　暖心機師飛逾9000公里親手送回

▲ 女童從飛機師手中取回心愛玩偶。

「贈人玫瑰，手有餘香」。美國一名女童在坐飛機回國途中，不小心弄掉了她心愛的洋娃娃，家人用盡方法也遍尋不果，一名熱心機師知悉後，從約6千英里外的地方找回洋娃娃，並平安送到小女孩手上。失而復得的經歷令小女孩更加珍惜這位「好朋友」，而這件事也給眾人及小女孩上了寶貴的一課，「當有人需要援助時，盡自己所能去幫他們。」

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根據媒體《GMA》的報導，小女孩名Valentina，今年9歲，她的好友名Beatrice，是一隻擁有棕啡色頭髮的洋娃娃；Valentina與父親Celeste Dominguez及母親Rudy住在美國德克薩斯州普萊諾。

掉失洋娃娃時，Valentina正與家人坐著從東京回美國的航機上。事後，他們打給電話及發電郵給航空公司嘗試尋回Beatrice，但不果。Valentina直言對此感到心碎，因為Beatrice帶給她快樂，也是她最好的朋友。

為免女兒感到失望，Celeste Dominguez及Rudy更嘗試透過facebook尋「娃」，最終，一名叫James Jim Danen的美國航空公司副駕駛員知悉了事件，決定幫助Valentina。

Danen聯絡了在東京羽田機場的失物招領處，皇天不負有心人，經過兩次嘗試後，終於找到洋娃娃。隨後，在回到美國的5800多英里(約9334公里)路途中，Danen更特意幫Beatrice在各個機場和航班上拍下不少回憶照片，最後更連同一些日本美食、一張標示住Beatrice到訪地點的地圖親手送給Valentina。

對於重見好友，Valentina表現得歡喜若狂，

我知道Beatrice會嬲我，但我好開心可以再見到她。

她更天真爛漫地問Danen，Beatrice在機上的表現好嗎，而Danen微笑回答，

是的，Beatrice非常乖巧。

因為有Danen的積極幫助，才重新點燃一個小生命的希望，但他對此卻謙虛道，

這是我的性格。我喜歡幫助別人……這就是我喜歡做的事情。

幫助別人，也會令自己快樂、滿足。

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責任編輯︰王明芳