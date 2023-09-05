【良心食店】抗通漲窮人恩物　太子超抵食海南雞飯每份$20啖啖雞肉

▲ 抗通漲窮人恩物，太子超抵食海南雞飯，每份$20啖啖雞肉！

不少港人都喜愛食海南雞飯，近日，有網民在網上發文稱，日前在太子買到一份價錢為$20的去骨海南雞飯，不僅價格便宜，且啖啖雞肉，可謂是「窮人恩物」，更讓不少網民直呼「平，靚，正」！

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一名網民昨日（4日）於Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文並貼出照片，指日前在太子辦完事後，路過一間名為「湖南老家飯店」的餐廳買了一盒去骨海南雞飯，

每盒$20，上次食過，唔錯！

從照片中可見，這碗去骨海南雞飯共有約8件雞肉，排得齊齊整整，肉質看上去新鮮嫩滑，再配上黃油飯，充足的份量讓人食指大動。而樓主亦拍下門店的照片，從中可見門面貼著各種顯眼海報，其中去骨海南雞飯被標示為「主角」，且以激抵價$20出售；而「馳名泰式海南雞」則標示為外賣特價半隻$58，一隻$108。

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帖文發出後引起大量網民的熱議，大讚「好抵食」、「良心餐廳良心價」，亦有不少網民曾品嚐過該店的去骨海南雞飯，表示「呢度確實唔錯，20蚊好過食兩餸飯」。但有網民見到店鋪名為「湖南老家飯店」，認為不是正宗的海南雞飯，有網民反駁，「廿蚊試過好食嘅話，理鬼得佢邊度雞飯， 整返隻雞慢慢行囉」。

同時，有網民指出，因價錢過於便宜，不知食店的雞是源自何處，「走私雞無檢疫好危險，當然你話賣70幾蚊都可以係走私雞，但我會先用價錢評估風險」，有網民則回覆指，「未必用走私雞，一般冰鮮雞。其實都唔係好貴一隻，一隻可以賣四盒飯，有得賺嘅」、「冰鮮雞一隻來貨價都係20幾蚊, 一盒俾幾舊你, 唔會蝕比你, 只係其他人食水深」。

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責任編輯：羅嘉欣