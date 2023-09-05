  • 30°C
香港時間 : 2023905日 (週二) 19:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【良心食店】抗通漲窮人恩物　太子超抵食海南雞飯每份$20啖啖雞肉

食用安全 19:01 2023/09/05

分享：

分享：

熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

抗通漲窮人恩物，太子超抵食海南雞飯，每份$20啖啖雞肉！

不少港人都喜愛食海南雞飯，近日，有網民在網上發文稱，日前在太子買到一份價錢為$20的去骨海南雞飯，不僅價格便宜，且啖啖雞肉，可謂是「窮人恩物」，更讓不少網民直呼「平，靚，正」！

最新影片推介：

活得健康啲
【活得健康啲】米線湯底+配料熱量大比拼　營養師教增肌減脂健康配搭

一名網民昨日（4日）於Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文並貼出照片，指日前在太子辦完事後，路過一間名為「湖南老家飯店」的餐廳買了一盒去骨海南雞飯，

每盒$20，上次食過，唔錯！

從照片中可見，這碗去骨海南雞飯共有約8件雞肉，排得齊齊整整，肉質看上去新鮮嫩滑，再配上黃油飯，充足的份量讓人食指大動。而樓主亦拍下門店的照片，從中可見門面貼著各種顯眼海報，其中去骨海南雞飯被標示為「主角」，且以激抵價$20出售；而「馳名泰式海南雞」則標示為外賣特價半隻$58，一隻$108。

點擊圖片放大
+5
+4

帖文發出後引起大量網民的熱議，大讚「好抵食」、「良心餐廳良心價」，亦有不少網民曾品嚐過該店的去骨海南雞飯，表示「呢度確實唔錯，20蚊好過食兩餸飯」。但有網民見到店鋪名為「湖南老家飯店」，認為不是正宗的海南雞飯，有網民反駁，「廿蚊試過好食嘅話，理鬼得佢邊度雞飯， 整返隻雞慢慢行囉」。

同時，有網民指出，因價錢過於便宜，不知食店的雞是源自何處，「走私雞無檢疫好危險，當然你話賣70幾蚊都可以係走私雞，但我會先用價錢評估風險」，有網民則回覆指，「未必用走私雞，一般冰鮮雞。其實都唔係好貴一隻，一隻可以賣四盒飯，有得賺嘅」、「冰鮮雞一隻來貨價都係20幾蚊, 一盒俾幾舊你, 唔會蝕比你, 只係其他人食水深」。

更多網民留言請看：

點擊圖片放大
+4
+3

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【網絡熱話】九龍城食牛肉米粉埋單$250食客大讚好味　網民：和牛都冇咁貴
12:20 2023/08/22
【網絡熱話】九龍城食牛肉米粉埋單$250食客大讚好味　網民：和牛都冇咁貴
【良心食店】荃灣街坊分享$18雙併燒味飯 網民讚好抵食：廿幾年前價
13:01 2023/08/18
【良心食店】荃灣街坊分享$18雙併燒味飯 網民讚好抵食：廿幾年前價
【網絡熱話】大埔食店規定淨飲雙計齋坐三計　餐廳5大規條惹熱議
11:01 2023/01/13
【網絡熱話】大埔食店規定淨飲雙計齋坐三計　餐廳5大規條惹熱議

你可能感興趣

【網絡熱話】九龍城食牛肉米粉埋單$250食客大讚好味　網民：和牛都冇咁貴
12:20 2023/08/22
【網絡熱話】九龍城食牛肉米粉埋單$250食客大讚好味　網民：和牛都冇咁貴
【良心食店】荃灣街坊分享$18雙併燒味飯 網民讚好抵食：廿幾年前價
13:01 2023/08/18
【良心食店】荃灣街坊分享$18雙併燒味飯 網民讚好抵食：廿幾年前價
【網絡熱話】大埔食店規定淨飲雙計齋坐三計　餐廳5大規條惹熱議
11:01 2023/01/13
【網絡熱話】大埔食店規定淨飲雙計齋坐三計　餐廳5大規條惹熱議
食用安全 健康問題 網絡熱話 餐廳情報 太子 著數優惠 雞肉 美食 Facebook群組 香港

最高瀏覽

【珍惜生命】荃灣13歲男童開學日墮樓　重傷昏迷送院搶救
11:41 2023/09/04
【珍惜生命】荃灣13歲男童開學日墮樓　重傷昏迷送院搶救
【珍惜生命】天水圍女子留書墮樓　當場證實不治
17:25 2023/09/03
【珍惜生命】天水圍女子留書墮樓　當場證實不治
【東張西望】受害人母親告上高等法院　為愛女成功控告欺凌者誹謗【有片】
10:24 2023/09/04
【東張西望】受害人母親告上高等法院　為愛女成功控告欺凌者誹謗【有片】