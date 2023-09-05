【河套發展】陳國基︰會積極推進香港園區建設　未來數月公布更多細節

▲ 政務司司長陳國基。（政府新聞處圖片）

國新辦下午就《河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃》舉辦記者會，政務司司長陳國基出席，期間先後被問及香港在推進河套合作區建設方面做了哪些工作？下一步重點工作？以及香港園區規劃何時出台等。陳國基表示，會積極推進園區設施建設，並在未來數月陸續公布更多細節。

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國家發展改革委黨組成員郭蘭峰及廣東省、深圳市代表分別出席記者會。陳國基表示，特區政府會繼續積極跟深圳合作，爭取試行專屬跨境政策，確保人流、物資流、數據流都能夠暢通流動，實現創科深度合作的橋頭堡。

陳國基續指，除了港深創科園之外，特區政府會積極探索創新發展模式，加快北部都會區新田科技城的發展。港府會繼續積極推進園區設施的建設，並在未來數月陸陸續續公布更多的細節。

千名香港科技專家納入專家庫

另外，科技部黨組成員、秘書長林新在記者會上提到，支持香港科技力量融入國家創新體系，中央財政科研經費過境支持香港科技發展，試點為內地人類遺傳資源過境香港科研使用提供便利；亦支持香港科學家參與國家科技政策、規劃、諮詢和項目評審等，提到目前已有千餘位香港地區科技專家納入香港科技專家庫。

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記者：趙居逸