【防癌會】長新冠「腦霧」與「肺癌上腦」病徵相似易混淆　籲有類似症狀的市民及早檢查

▲ 香港防癌會癌症教育小組委員會委員李浩勳醫生。（梁偉榮攝）

截至今年1月底，本港有近300萬宗新冠確診個案，研究顯示本港近7成康復者5個月後仍有「長新冠」徵狀，包括記憶力減退、集中力下降、口齒不清等，俗稱「腦霧」。香港防癌會癌症教育小組委員會委員李浩勳醫生指，部份肺癌擴散至腦部（上腦）的徵狀與長新冠的「腦霧」相近，一般人難以分辨，籲市民一旦有懷疑徵狀應盡早檢查。

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肺癌是本港最常見的癌症，據香港癌症資料統計中心數據顯示，2020年本港有5,422宗新肺癌確診個案，較10年前升21%，死亡個案有3,910宗，是本港頭號癌症殺手。肺癌分為小細胞及非小細胞兩類，亞洲患者中8成屬非小細胞癌，是引致腦擴散的首要元兇，常見類型包括EGFR及ALK。本港一半肺癌個案與吸煙無關，基因突變是引起癌症的主因；另有研究顯示長期吸入細懸浮微粒（PM2.5）增加患上肺癌的風險。根據2022年香港空氣質素統計顯示，銅鑼灣、中環及屯門區的微細懸浮粒子平均濃度相對較高。

李浩勳稱，他有一名45歲女病人，過去健康狀況良好，沒有任何不良嗜好，自新冠肺炎康復後，開始出現記憶力差和口齒不清的徵狀。起初以爲是「腦霧」，於是便自行服用維他命和礦物質。隔一段時間，開始感到全身疼痛及頭痛加劇，步履輕微不穩。經影像掃描檢查後，發現她肺右上葉有一個直徑3厘米原發腫瘤，癌細胞已擴散至腦內多個地方，確診ALK基因變異的肺腺癌。她因經濟困難，獲社福機構藥物費用資助，現已接受第三代標靶藥物治療逾1個月，腦部症狀有明顯改善，最近亦重回職場工作。

李浩勳強調「癌症不會因新冠疫情而減少」，反而癌症數字按年增約2.3%。他建議，市民應維持健康生活習慣，保持充足睡眠，避免前往空氣污染嚴重的地方，如出現任何懷疑徵狀，應盡早求診。

涵蓋ALK標靶治療藥物的癌症支援計劃部份由社福機構提供，如聖雅各福群會惠澤社區藥房等。計劃近年已更新資助模式，提供首階段治療費用資助和封頂式資助，部分計劃更已擴展至所有患者，毋須資產審查。

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記者：楊佩瑩