【月經困擾】月經遲來卵巢早衰顏色有異點算好　中醫師教按穴通經+調經茶飲【內附食譜】

▲ 作息改變、壓力大都是影響經期飄忽不定的因素。（iStock）

月經煩惱大部分女士們都遇過，早來遲來不來、量少量多、顏色有異……總之有又煩無又煩，困擾老中青。以下是註冊中醫師黃晶晶集結3個有關經期的常見疑問，並提供解決方法，紓解各位姊妹們的苦惱。

Q1：月經一個月無來怎麼辦？

A1：如果近兩個月有性行為，中醫師會建議先驗尿證實是否已懷孕。若平素經期準時，只是今個月明顯推遲，中醫稱為月經後期，多數與飲食作息有改變、壓力增大的因素有關，如短時間內節食、工作壓力突然加大或突然生活有巨大變故，都會令向來準時的經期突然有推遲。

解決方法：準時飲食、穩定作息、調整壓力及情緒。一般經期在恢復穩定飲食作息後會順利來臨。但若月經超過40日仍未來，建議看醫生或者中醫尋求醫療意見。中醫一般會處方補氣活血、疏肝解鬱或補氣溫腎陽的中藥，及腹部的針灸以幫助通經。

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Q2：月經沒來半年，是停經嗎？

Ａ2：停經是指女性更年期（一般是45至55歲）腎氣漸衰，月經將斷而至經期停止，經期不準或完全不來，並有機會出現潮熱汗出、煩躁、抑鬱不安、眩暈耳鳴、心悸失眠、腰背痠楚等症狀。

若年紀是40歲或以下，而月經沒來超過半年，中醫稱為閉經，閉經原因往往比較複雜，屬婦人三十六病中的痼疾，痼者難癒、病程較長，往往需要中醫西醫合診幫助診斷。

解決方法：多囊卵巢綜合症、卵巢早衰、及精神心理因素引起的賀爾蒙異常是較常見引起閉經的原因。中醫認為閉經與肝腎虛損、氣血兩虛、血虛氣滯及痰濕阻滯有關。閉經愈長時間，需要治療的時間亦愈長，除處方中藥外，針灸亦比較有效能夠維持月經周期。

▲ 40歲或以下而月經沒來超過半年，中醫稱為閉經，原因往往較複雜。（iStock）

Q3：按摩或者針灸穴位能夠幫助通經嗎？

A3：通經第一穴：合谷穴，在手背第一至第二掌骨間，第二掌骨橈側的中點處，俗稱虎口。功用包括開關通竅、調經引產，治療月經推遲、痛經都可以針刺或者點按合谷穴。

通經第二穴：三陰交，位處小腿內側、足內踝尖上3吋，脛骨內側緣後方凹陷處。功用有通氣滯、調血室精宮，可以治療月經不調、閉經等婦科病。針刺此穴有觸電及脹感，能養陰促經期。

通經第三穴：足三里，於小腿前外側、外膝眼下3吋，脛骨前緣外一橫指（中指）處。功用能調理脾胃、清熱化濕及扶正培元。足三里能有補氣養血的功用，能改善腸胃消化，從而幫助氣血兩虛導致的月經推遲及閉經。針灸或按摩足三里亦能紓緩經痛、經期腹痛腹瀉及手腳冰冷的症狀。

調理月經茶飲

若月經推遲而非懷孕，覺口乾、易煩躁、易覺體熱、乳房脹痛甚至有頭痛、便秘等，多屬情緒或壓力導致的肝氣鬱結，肝鬱化火的表現，中醫常應用逍遙散或加味逍遙散，有疏肝清熱、和血調經的功效。推介日常可以煲玫瑰杞子茶，材料用玫瑰花3-4朵、杞子8-10粒；做法是將材料放置茶包中，用滾水清洗材料10秒後，再放入茶壺中用滾水浸泡15分鐘即可飲用。經期未至者可以每日飲用一次直至經期來臨。

玫瑰花可以行氣解鬱、活血止痛，能改善經前乳房痛、月經不調，令心情更易放鬆；枸杞子可補肝腎、益精養血，可助經血充盈。

卵巢早衰 導致閉經？

卵巢早衰已經是近年來愈來愈備受關注的女性不孕課題。卵巢早衰是指女性在40歲前，由於卵巢內卵泡耗竭，或醫源性損傷而發生卵巢功能衰竭。患者除有閉經、經量減少、經期推遲、難孕等症狀外，亦常見性器官萎縮、骨質疏鬆等症狀，嚴重威脅女性生活質素。

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中醫認為卵巢早衰多與肝、腎、脾功能虛損及氣血瘀阻有關，中藥中常見菟絲子、淫羊藿、枸杞子、女貞子、丹參、柴胡熟地黃等有調補肝腎、益精養血、疏肝活血的功效，能改善卵巢早衰導致的閉經，亦能讓卵巢早衰的女性提升受孕的機會。此外，黃醫師介紹一款補肝腎的湯水，適合肝腎不足的閉經患者平常煲用。

巴戟首烏烏雞湯

材料 巴戟天15克、首烏15克、黃芪10克、桂圓10克、枸杞子15克、核桃10克、去芯紅棗5粒、烏雞1隻、生薑3片。 做法 所有材料洗淨，烏雞去除內臟，沸水煮5分鐘撈起瀝水備用。將所有材料除枸杞子外全部放進湯煲，加水1,500毫升，慢火煲1.5小時，枸杞子最後放入煲15分鐘，適量加鹽後可飲用。 好處 此湯可益氣養血、滋補肝腎。體質適合者每周可以飲用1-2次。 不適合 感冒發燒、咽痛有痰、便秘體熱、皮膚痕癢、月經量多等有熱有濕有痰瘀的人士。

記者：周美好