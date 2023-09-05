【Ocamp風波】嶺大迎新營疑玩不雅遊戲遭校方調查　涉男生接吻

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適逢開學，各大專院校均會舉辦不同迎新活動，協助新生適應校園。繼香港大學迎新營（Ocamp）發生爆疑非禮案、1名教育大學男學生涉嫌在Ocamp期間性侵1名女學生後，網上流出一段嶺南大學某宿舍Ocamp的花絮片段，當中可見兩位男學生在玩遊戲時接吻，亦出現男學生舔女學生手指等情景。

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該段網上影片約為4分鐘，標題顯示屬嶺南大學某宿舍的迎新營花絮，記錄學生進行不雅遊戲的片段，包括1男1女學生嘴對嘴食百力滋、2名男學生濕吻等。

▲ 網上流出一段嶺南大學某宿舍Ocamp的花絮片段。（影片截圖）

▲ 亦出現其他不雅情景。（影片截圖）

有關片段現已轉為不公開，無法再查看。TOPick已就影片向嶺大查詢，目前正等待回覆。

嶺大今（5日）回覆表示，已就事件進行調查，如發現學生出現違規行為，將交予學生紀律委員會處理，校方亦呼籲受情緒困擾的同學聯絡學生事務處，以便安排輔導服務。

嶺大表示，明白年輕人對大學生活有正面期望，必定會繼續深化正向教育的工作，培養學生成為負責任的好市民。

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記者：TOPick港聞組