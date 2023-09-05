【黃Viu綜藝】出道十周年丁海寅到港辦見面會　預先向香港粉絲發表愛的宣言

▲ 丁海寅在下周二（12日）旋風襲港，舉行粉絲見面會。

姐姐們，請看管好你的心臟！「國民年下男」丁海寅即將在下周二（9月12日）旋風襲港，攜手「黃Viu煲劇平台」舉行《Viu Scream Dates呈獻：2023 JUNG HAE IN FAN MEETING ‘THE 10TH SEASON’ in Hong Kong》粉絲見面會，與一眾港迷提早團圓慶中秋！

近日丁海寅接受越洋專訪，不但搶先劇透見面會看點，還自爆最愛「香港男神」發哥周潤發！

積極練歌備戰見面會

等了又等，丁海寅暌違5年再度訪港舉行粉絲見面會，除了一眾「丁太太」興奮不已，就連他也相當期待！談到香港，他笑言至今仍然無法忘記香港粉絲的熱情，又表示對港產片情有獨鍾：「我很喜歡香港電影所傳達的情感，尤其喜歡周潤發演員的表演。」

最新影片推介：彭慧中專訪

為了在「Viu Scream Dates」呈現最完美的舞台，近日丁海寅積極備戰，他更搶先透露將與粉絲互動：「我正在準備一些可以和現場觀眾互動的環節，而且我也很努力地練習唱歌，已經等不及在舞台上表演粉絲喜歡的歌曲了！」

望與時元再出遊

早前丁海寅與同齡好友任時完遠赴蘇格蘭拍攝旅遊綜藝《演員旅行中》，兩位大男孩在節目大方素顏，又「放飛自我」頻頻飲酒，展現親民貼地的一面！憶述這趟友誼之旅，丁海寅顯得意猶未盡：「我和時完留下了很多美好回憶，我們旅行時有相似的偏好，希望下次可以再和他一起旅行。」

提到蘇格蘭的事物，他即鬼馬表示：「愛丁堡是我最難忘的地方，至於美食，最令人深刻的當然是蘇格蘭的招牌威士忌！」

熱愛旅遊的他更笑言「遊上癮」，未來想到瑞士欣賞自然美景，也希望有機會到訪南美，自由自在地到處走走。《演員旅行中》已在「黃Viu」全套上架，香港粉絲可先感受偶像的悠閒自得。

向香港粉絲發表愛的宣言

今年是丁海寅出道十周年的大日子，面對這個里程碑，他仍保持初心：「我想嘗試所有以往從未演繹過的角色。」

新作面世前，丁海寅將於下周二（9月12日）率先訪港出席粉絲見面會，今天他更隔空發表愛的宣言：「香港粉絲們，非常感謝大家一直以來對我的支持和關注，我急迫不及待想見到你們了！」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R