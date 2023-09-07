【蘇拉襲港】八鄉學校遇上風災吹襲 家長教師自發回校園善後

▲ 颱風蘇拉襲港，八鄉學校遇上風災吹襲，家長教師自發回校園善後。

超級颱風蘇拉襲港，颱風令全港學生押後開學，暴風催毀了超過1200棵樹。位於元朗鄉郊的八鄉中心小學，更被暴風雨洗禮，大大小小的樹倒塌在校園，為了還原校園靚靚面貌，校長、老師，甚至家長和學生都自發性回校園收拾善後，黎婉珊校長表示，「感恩今次損毀輕微，齊心事成，眾人之力，超額完成。」。

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八鄉中心學校位於鄉郊，每逢風球來臨前，加上有過颱風山竹的經驗，全校4位校工們格外忙碌，忙於做好防風措施，而今次蘇拉催襲學校，黎婉珊校長表示，

感恩只是損毀輕微，齊心事成，眾人之力，超額完成。

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黎校長指，面對十號風球的來臨，一眾同事無時無刻看著校園內的CCTV，監察學校受損狀況，而學校飼養的小動物，校長亦悉心安排，如；家住戶外樹底下的兔仔「小星星」，讓牠入住學校的「避風中心」，進駐學校的核心位置，

學校的核心位置就是辦公室，另外也逐一安頓貓舍的毛孩、魚池的金魚和小龜、松鼠屋。

開學在即，為了令學生回到學校有個既安全又舒適的校園，在周六(3日)，颱風減弱時，校長與一眾老師已經自發報名回學校做義工，亦有家長與學生趁假期幫忙收拾，

大家同事想到開學在即，也體諒了四位校工有限能力執拾偌大的校園，一如上次山竹的災後任務，決定再次自發性捲起衫袖，一行10多位同事，另有家人、校長回校執拾，經過3小時嘻嘻哈哈、夾手夾腳終於任務完成。

9月4日，眾學生期待已久上學，個個笑住口返學，黎校長與老師及學生們一起在戶外操場做運動，並藉著這個特別的開學禮，以手代筆，進行儀式感的入學禮，提醒同學們做一位好人，更提醒大家可以用校訓「勤、誠、禮、愛，去愛己、愛人、愛社會」，所以學校遇風災，一呼百應！

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記者︰林碧洋