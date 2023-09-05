【開學】都大、東華收生均逆市上升　都大指反映社會認同辦學理念

▲ 都大校長林群聲於迎新典禮歡迎一眾新生。（都大圖片）

學生人口下降，部分自資院校收生卻逆市上升。都會大學新學年錄取超過3,000名新生，都會大學校長林群聲昨（4日）鼓勵學生為自己定立目標，祝願他們有個充滿能量的好開始，並樂見都大課程廣受學生歡迎、具競爭力。他亦認為收生情況理想，反映社會認同都大的辦學理念及方針。

都會大學指，新學年經大學聯合招生辦法（JUPAS）入讀的學生人數，較上學年增幅達19%；連同其他取錄途徑，本學年錄取超過3,000名新生，收生情況令人鼓舞。都會大學校長林群聲樂見都大課程廣受學生歡迎，稱有關課程切合學生及社會需要，具競爭力。他又指，都大採用新名後的角色、定位和教學質素廣受社會各界肯定，對此感到非常欣慰。

都大指，非本地學生人數增至整體學生的15%，認為政府放寬「指定專業／界別課程資助計劃」(SSSDP) 至銜接學位課程，以及提升內地、澳門及台灣學生人數限額至總學生人數的2成，有助大學吸引更多本地或非本地生入讀。

另外，東華學院亦於9月4日舉行開學典禮，歡迎1,118位新生。校方表示，今年收生情況理想，共收到約8,700份直接入學申請及近18,000份經「大學聯合招生辦法」的申請；截至8月31日，全日制課程新生人數亦較去年升逾14%。校方更指，學院收生數字仍高於去年同期，反映學院開辦的課程能滿足社會需求，教學質素備受肯定。

校長陳慧慈在典禮上，寄語新生在踏上探索自我的旅途中，培養獨特的才能，透過批判思考增長智慧去作出明智判斷，樂於對社會作出承擔，帶領瞬息萬變的未來。

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責任編輯：梁凱婷