【中秋美食】莆田鰻魚節精選5款鰻魚菜式　經典重現「山泉水煮活鰻魚」湯鮮肉彈

▲ 中秋將至，即日起莆田鰻魚節精選5款濃淡相宜風味的鰻魚菜式。

中秋將至，即日起莆田鰻魚節精選5款濃淡相宜風味的鰻魚菜式！經典的「山泉水煮活鰻魚」繼續擔當主角，只用清水煮，就能吃出鰻魚的爽脆鮮甜！還有福建特色的「紅糟鰻」、醬香濃郁的「普寧豆醬焗鰻魚」、「蒜蓉豆豉蒸鰻魚」，今年的新品「辣子燒鰻魚」更是不容錯過！中秋團圓，想一次品嚐到多款鰻魚菜式，就一定不要錯過莆田鰻魚節，每款鰻魚菜品也是$188！

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出口級的鰻魚品種

要呈現原汁原味的新鮮鰻魚，從品類選擇上就大有講究。莆田餐廳只用以野生鱈魚魚粉餵養的鰻魚，魚肉與油脂緊密交融，油香鮮甜，價格是其他品類如歐洲鰻、美洲鰻的兩倍，每一條活鰻都達到出口等級標準。

吃鰻魚，就是要吃油香豐盈的口感！莆田餐廳只用600-800g體重、體長近70cm的鰻魚，這種身材的鰻魚肉質更厚實，魚肉與油脂比例更均衡，咀嚼起來更有彈性！當然，還必須是鮮活到店！只有活鰻魚，加熱後外皮收縮，呈現反卷狀，口感Q彈，鮮美好吃！

5款鰻魚菜式

用山泉水煮成的「山泉水煮活鰻魚」、擁有豐富膠質的新品「辣子燒鰻魚」、散發獨特酒香的「福建特色紅糟鰻」、用豆醬將鮮味提煉出來的「普寧豆醬焗鰻魚」及用上濃香入魂的豆豉醬而成的「蒜香豆豉蒸鰻魚」，多款鰻魚鮮品，不得不試！

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責任編輯︰陳珈希