【新手爸媽】給BB戴手鈪平安符易窒息　10個必睇初生嬰照顧貼士

▲ 照顧初生嬰兒有10大事項一定要留意。（iStock圖片）

不怕一萬，最怕萬一，嬰兒在各方面都太脆弱了，一定要嚴加保護。專家提議的戒備，除了四點建議預防嬰兒猝死症外，還有下列各項：

一、不要給嬰兒佩戴平安符、項鏈、手鈪可能會導致他窒息的物件。在無成人在旁照料的情況下，不要把奶瓶直接塞在嬰兒口中吸啜。

二、母親親自餵哺母乳或抱嬰兒時，應該是清醒的同時，最好有其他意識清醒的成年人陪伴，因為產後初期的母親最容易疲倦打瞌睡。

三、孕婦的產前例行檢查不能缺少，研究顯示可降低嬰兒猝死發生率。

四、懷孕期與生產後必須避免吸煙。

五、懷孕期與生產後必須避免喝酒和使用非法藥物。

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六、可考慮在睡眠時候用奶嘴，但奶嘴不可掛在嬰兒頸部或附着於嬰兒衣物上。

七、避免環境過熱，包括嬰兒穿着太多衣物及過度包裹。

八、要注意有良好的通風。

九、為了促進發育並避免後頭部扁平，每天在家長監督下讓嬰兒清醒時採俯臥姿勢。

十、必須按醫生或母嬰健康院指示按時接種疫苗，有降低嬰兒猝死的效用。

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