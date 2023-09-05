  • 30°C
香港時間 : 2023905日 (週二) 19:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新手爸媽】給BB戴手鈪平安符易窒息　10個必睇初生嬰照顧貼士

兒童健康 18:49 2023/09/05

分享：

分享：

熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

照顧初生嬰兒有10大事項一定要留意。（iStock圖片）

不怕一萬，最怕萬一，嬰兒在各方面都太脆弱了，一定要嚴加保護。專家提議的戒備，除了四點建議預防嬰兒猝死症外，還有下列各項：

一、不要給嬰兒佩戴平安符、項鏈、手鈪可能會導致他窒息的物件。在無成人在旁照料的情況下，不要把奶瓶直接塞在嬰兒口中吸啜。

二、母親親自餵哺母乳或抱嬰兒時，應該是清醒的同時，最好有其他意識清醒的成年人陪伴，因為產後初期的母親最容易疲倦打瞌睡。

三、孕婦的產前例行檢查不能缺少，研究顯示可降低嬰兒猝死發生率。

四、懷孕期與生產後必須避免吸煙。

五、懷孕期與生產後必須避免喝酒和使用非法藥物。

最新影片推介

童學園
【童學園】趁風假趕功課暑假尾快閃2天北海道　北角循道學生興奮開學

六、可考慮在睡眠時候用奶嘴，但奶嘴不可掛在嬰兒頸部或附着於嬰兒衣物上。

七、避免環境過熱，包括嬰兒穿着太多衣物及過度包裹。

八、要注意有良好的通風。

九、為了促進發育並避免後頭部扁平，每天在家長監督下讓嬰兒清醒時採俯臥姿勢。

十、必須按醫生或母嬰健康院指示按時接種疫苗，有降低嬰兒猝死的效用。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

撰文 : 李韡玲

相關文章

【消委會】消委會測試15款兒童汽車安全座椅　8款總評4星至4星半最平$2520
08:00 2023/08/16
【消委會】消委會測試15款兒童汽車安全座椅　8款總評4星至4星半最平$2520
【懷孕飲食】大樹菠蘿是產前產後寶物　孕婦消腫降血壓助媽媽通乳
09:00 2023/08/11
【懷孕飲食】大樹菠蘿是產前產後寶物　孕婦消腫降血壓助媽媽通乳
【新手爸媽】新手爸爸的3件注意事　育兒專家︰建立關係是教養成敗關鍵
16:30 2023/08/03
【新手爸媽】新手爸爸的3件注意事　育兒專家︰建立關係是教養成敗關鍵

你可能感興趣

【消委會】消委會測試15款兒童汽車安全座椅　8款總評4星至4星半最平$2520
08:00 2023/08/16
【消委會】消委會測試15款兒童汽車安全座椅　8款總評4星至4星半最平$2520
【懷孕飲食】大樹菠蘿是產前產後寶物　孕婦消腫降血壓助媽媽通乳
09:00 2023/08/11
【懷孕飲食】大樹菠蘿是產前產後寶物　孕婦消腫降血壓助媽媽通乳
【新手爸媽】新手爸爸的3件注意事　育兒專家︰建立關係是教養成敗關鍵
16:30 2023/08/03
【新手爸媽】新手爸爸的3件注意事　育兒專家︰建立關係是教養成敗關鍵
新手爸媽 兒童健康 育兒心得 李韡玲

最高瀏覽

【珍惜生命】荃灣13歲男童開學日墮樓　重傷昏迷送院搶救
11:41 2023/09/04
【珍惜生命】荃灣13歲男童開學日墮樓　重傷昏迷送院搶救
【珍惜生命】天水圍女子留書墮樓　當場證實不治
17:25 2023/09/03
【珍惜生命】天水圍女子留書墮樓　當場證實不治
【東張西望】受害人母親告上高等法院　為愛女成功控告欺凌者誹謗【有片】
10:24 2023/09/04
【東張西望】受害人母親告上高等法院　為愛女成功控告欺凌者誹謗【有片】