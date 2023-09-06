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【天后姑媽】容祖兒姪女讀名牌幼稚園　推行IB課程年學費約9萬

幼稚園 09:00 2023/09/06

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熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

容祖兒姪女就讀名牌幼稚園，學校推行IB課程，年學費約9萬。（facebook圖片）

踏入9月新學年，一班星爸媽都曬出子女的開學照。43歲的容祖兒向來與弟弟感情深厚，這位好姑媽對姪女更是寵愛有加，日前她就在社交平台分享，送近4歲的姪女返學的溫馨照片。容祖兒姪女就讀本地著名幼稚園，該校雲集星二代，全年學費約9萬元。

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【童學園】趁風假趕功課暑假尾快閃2天北海道　北角循道學生興奮開學

近年容祖兒長居內地工作，不過她把握時間回港與家人共聚。本周一（4日）她在社交平台發帖文，寫道︰

開學日，第一次湊家姐上學去。大個女了，加油豬脾！We love you!

她上載了一年前姪女Sophia K1開學，牽著爸爸手返學的背影照，與今年K2兩手分別牽著姑媽和嫲嫲的背影照作對比，Sophia明顯長高了。

容祖兒是圈中出名的孝順女及好家姐，她15歲時父母離婚，自此她肩負照顧家庭的重任，並愛錫弟弟容逸恆（Samuel），供他到馬來西亞修讀汽車零件課程，之後打本給他開設一間汽車零件公司。2019年6月Samuel結婚，容祖兒除了送樓給弟弟夫婦外，還包辦一對新人於六星級酒店筵開20圍的酒席，同年11月姪女Sophia出世。

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向來愛錫家人的容祖兒曾分享，在中秋節陪姪女玩燈籠，她希望在佳節可以一家人度過，看著小朋友一天一天長大，盼望他們健康快樂。

銅鑼灣維多利亞雲集星二代

容祖兒姪女Sophia就讀銅鑼灣維多利亞幼稚園，新學年升讀K2。銅鑼灣維多利亞是本港首間聘請外籍老師的幼稚園，於2006年起推行IB課程，可說是首批推行IB課程的幼稚園，至2012年獲認證為IB世界學校，以IB課程的幼小項目為框架。學校有不少星二代學生及校友，包括郭富城女兒、關心妍女兒、楊千嬅兒子、李嘉欣兒子、黎姿女兒、吳君如女兒等。

該校提供兩文三語國際班及雙語國際班，前者以英語、粵語及普通話為教學語言，後者則以英語及普通話為教學語言。學校另引入美國哥倫比亞大學的讀寫計劃，促進幼兒讀寫能力發展。2022-23年度全年學費由8.3萬元至9.1萬元不等。

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責任編輯︰王明芳

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