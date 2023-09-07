【新學年寄語】林炳炎小學新學年四大發展計劃　校長：學會欣賞自己和他人

▲ 林炳炎小學新學年預備了豐富的教育活動。

一年之計在於「夏」，學校的上課時間由每學年的九月至翌年七月。暑假期間，老師們可以稍事休息，但同時也為新學年的學校工作展開規劃及籌備，踏入九月，各位同學回到學校，豐富的教育活動正等待著你們，感恩教學團隊的用心準備，也在此重點介紹本學年的新發展計劃：

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1. 課堂時間表

重新規劃上課時間表，每天只進行六節課堂，讓學習活動深入進行，也能減輕同學們書包的重量。

2. 學生市集計劃

讓四至六年級同學成為小檔主，大家親自製作小手作，並在校園內設立市集進行義賣，進行理財教育及生涯規劃體驗學習。

3. 童展所長計劃

增加同學的體驗學習，在每星期的三個上課天，共有150分鐘的活動時間，全校同學進行多元化的音樂、體育及才藝學習活動，引入不同的特色活動如電競單車、旋風球、無人機足球、Kpop等，讓大家在不同的舞台上進行比賽或表演。

4. 跨代共融計劃

藝人吳大強為中年定下了新的年齡界線，「退休中年」是社會上寶貴的資產，他們有著不同的閱歷，學校透過邀請他們到校進行不同的經驗分享及教育活動，實踐跨代共融。

親愛的同學，我和老師們希望大家在校園內有著多彩多姿的學習生活！不要只固守在舒適圈裡，勇敢嘗試各種活動和探索新事物。透過參與不同的活動，大家能發現各自的興趣和才能，並且開拓視野。

多經歷，也就是多去體驗各種不同的事物。無論是閱讀一本圖書、參觀博物館、還是和朋友一起玩遊戲，每一個經歷都能讓你更加豐富和成長。

在這個旅程中，別忘了給予自己和他人更多的鼓勵。當你遇到挑戰時，要相信自己的能力，堅持下去。同時，也要鼓勵身邊的人，分享他們的成功和成就。

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最後，要學會欣賞自己和他人的努力和成果。每個人都有他們獨特的價值和才華，要學會尊重和欣賞這些不同之處，友善和感恩的心態能讓你與他人建立更美好的關係。

希望你能活出多活動、多探索、多經歷、多鼓勵、多欣賞的精彩生活！相信自己，勇往直前！

願你每一天都充滿愉快和成長！

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