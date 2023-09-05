【新手爸媽】BB一個睡眠姿勢最易窒息亡　4大要點慎防嬰兒猝死症

▲ 4大要點慎防嬰兒猝死症。（iStock圖片）

嬰兒猝死症候群通常發生於一歲以下的嬰兒，尤以二至三個月大的最常見。在八十年代，荷蘭醫學界發現，趴睡是危險因素之一。後來其他國家如澳紐、美國等，都陸續發現嬰兒趴着睡最易引起猝死，呼籲不要讓嬰兒趴睡，結果成效顯著，嬰兒在睡夢中猝死的個案大大降低。

原來，當嬰兒趴着睡時，一旦在夢中驚醒，其神經反應未能即時反應過來，於是就發生了窒息事故，令嬰兒死於睡夢中。二○一一年，台灣兒科醫學會參考了美國在這方面的最新公布，制定了以下建議，預防嬰兒猝死症。

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一、一歲以下的嬰兒每次睡眠都應該仰睡，側睡並不安全。

二、床鋪表面必須堅實，外圍可包以被單。

三、不建議讓嬰兒與其他人同睡，但建議與父母同室睡眠。父母可將嬰兒抱在床上餵奶或安撫，在父母要入睡前應把嬰兒放回嬰兒床上。此外，雙胞胎或多胞胎也必須分床睡眠。

四、嬰兒床不可有任何鬆軟物件，如枕頭、被褥、蓋被、毛毯、羊毛製品。嬰兒床應該是堅硬的，並以被單包裹妥善。

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