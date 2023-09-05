【Ocamp風波】平機會強烈關注大學迎新營涉嫌性騷擾事件　行為或違性別歧視條例

▲ 平機會主席朱敏健強調，平機會非常重視打擊校園性騷擾的工作。（資料圖片）

近日接連有大學迎新營爆出非禮、強姦，甚至吸毒傳聞。平機會今日（5日）主動表達強烈關注大學迎新營涉嫌發生性騷擾事件，指根據報道有關行為或已違反《性別歧視條例》下關於性騷擾的條文，呼籲受害人或目擊者儘快向學校、平機會及執法部門投訴。平機會主席朱敏健亦強調，平機會非常重視打擊校園性騷擾的工作，包括今年6月在內，每年均有發信呼籲各大專院校要求學生接受反性騷擾培訓。

平機會解釋，《條例》保障任何人在訂明活動範疇內，包括教育和僱傭等範疇，免受性騷擾，「性騷擾」是指對另一人作出任何不受歡迎而涉及性的行為，而一名合理的人應會預期該位受騷擾的人士會感到受冒犯、侮辱或威嚇。性騷擾的定義亦包括對個別人士製造在性方面具敵意／威嚇性的環境。

朱敏健表示，平機會十分關注有關事件，有關性騷擾行為不單對有關學生身心造成損害，更影響他們的大學生活甚至往後的發展，實在不容忽視。平機會呼籲受到性騷擾的學生或目擊者千萬不要啞忍，應採取行動對抗性騷擾，包括儘快向學校、平機會及執法部門作出投訴。



朱敏健強調，平機會非常重視打擊校園性騷擾的工作，一直與大專院校合作，透過研究調查、政策建議及培訓等推動院校，為教職員及學生建立安全的大學校園；包括針對預防大專院校迎新營出現性騷擾情況，平機會每年均有發信予各大專院校，呼籲校方要求學生接受反性騷擾的培訓，當中包括負責籌辦、執行及參與迎新營的學生，而大專院校亦可藉迎新營的機會，在新生預備開展他們大學生活的時候，透過培訓加強學生對性騷擾的知識，平機會在今年6月亦有發信作出相同呼籲。另外，平機會持續為大專院校提供有關性騷擾的培訓，今年1月至8月便為不同院校舉行了共33場培訓，接近2,000名師生參與。

平機會亦提及，繼2019年發表《打破沉默：本港大學生性騷擾調查研究》報告，平機會持續跟進有關院校採取打擊性騷擾的改善措施，又於去年5月舉辦圓桌會議，讓大學代表分享打擊校園性騷擾的意見和經驗；今年初更推出為8間教資會資助大學而設的性騷擾網上培訓課程，八大已要求學生參與課程；此外，平機會正為自資大專院校製作另一套性騷擾網上培訓課程，預計於2024至25年度推出。



平機會呼籲，市民若對性騷擾有任何疑問，可聯絡平機會反性騷擾事務組專設反性騷擾熱線2106 2222，該熱線為公眾提供有關法律條文資訊，以及作出投訴及尋求補償的方法，會在有需要時將查詢人士轉介至輔導、治療及法律諮詢服務；另可瀏覽平機會《COMPASS》網上反性騷擾資源平台，了解更多資訊。

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責任編輯：馮琪雅