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【北上消費】港人北上按摩做壞規矩？　內地網民：不要給小費

健康 19:08 2023/09/05

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熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

通關後不少港人北上到深圳按摩，日前就有當地網民在網上發文，指內地並沒有小費文化，呼籲港人不要再給小費。

隨著內地通關，不少香港人都會北上到深圳消費，除了吃喝購物之外，腳底按摩或全身按摩亦是熱門項目。不過日前就有網民在社交平台上發文，呼籲香港人「不要在內地給小費」，並指出當地其實並沒有小費文化。不少香港網民聞言感到震驚，因為大部分人都以為必須給小費，更指出有些按摩店會在提供服務後遞上小費單，要求顧客額外支付小費。

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該名深圳網民在小紅書上以「給香港朋友的建議」為題發文，首當其衝第一條便是「不要給小費」；樓主表示「通關之後按腳越來越貴了」，並指出「其實我們這裡沒有小費文化，不用給的，真的......（真心覺得好自願給的除外）」。

帖文發布後隨即引起熱議，其中不少香港網民感到震驚，因為他們一直以來都以為小費是必須給的，有人指出按摩店會在按完之後要求顧客支付小費：「不是我們要給小費，是潛規則在深圳的按摩店一定要我們勾選小費，最低50呢」、「每次按完都會給你一張小費單叫你圈小費，50，80，100」、「我上次去港灣一號被強制給小費，說服務員只能賺小費，而且強制要給不低於100的小費」。不過亦有人指出，深圳部分按摩店一直都會要求顧客支付小費，因此並不全是樓主所言般沒有小費文化，「去水療大多數是要簽小費的不要誤導人了，包括皇室假期，以前新美姿，中潛這些」。

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責任編輯：羅嘉欣

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