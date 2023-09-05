【同性婚姻】岑子杰終極上訴部分勝訴　婚姻平權協會指是重要勝利

▲ 岑子杰向終院提出上訴獲判部份勝訴。資料圖片

前民陣召集人岑子杰早前就政府不承認其海外同性婚姻提出司法覆核，終審法院今（5日）裁定政府沒有制定替代框架承認同性婚姻屬違反《人權法案》。婚姻平權協會表示裁決是重要的勝利，有同性戀者表示對判決喜出望外。

婚姻平權協會活動經理梁苡珊表示，裁決是重要的勝利，判決明確指出香港法律必須尊重和保障同性伴侶，標誌著香港社會為平等的愛和一個更和諧的社會邁進一大步。對於判決未承認同性婚姻。梁稱將同性伴侶繼續排除於現行婚姻制度不但有違平等，更有損社會和諧，梁呼籲政府盡快制定健全制度承認同性伴侶的法律地位。

同性戀者周英燫表示對判決感到喜出望外，自己與伴侶已交往8年，未來會與對方結婚，仍考慮結婚地點。周稱他作為土生土長的香港人，希望生老病死等時刻在香港度過。

香港中文大學性別研究課程副教授孫耀東形容，判決對本港以至亞洲是很重要的一步，惟孫對判決未有承認同性婚姻感到失望，但指替代框架亦很重要。孫以英國舉例，當地的民事結合法強調不可將同性婚姻及民事結合有差別對待。

孫又指調查顯示，近10年來本港市民對同性婚姻的支持度升幅達22%，獲約6成市民支持，本港及台灣是對同性婚姻支持度最高的2個亞洲司法管轄區。

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記者：陳曉欣