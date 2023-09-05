【人工智能】深圳企業推亞太區首個AI應用開發平台　以香港作業務總部

▲ 極光首席執行官羅偉東。（湯致遠攝）

深圳科技企業極光今（5日）宣佈推出亞太區首個人工智能AI應用開發平台GPTBots，並會以本港作為其國際人工智能業務總部。GPTBots是一個AI-Bot開發平台，個人用戶及企業用戶可以之創建及訓練為個人或業務度身訂造的網絡機械人（BOT），費用為一個月數百至數千美金不等。

極光指，用戶可將BOT理解為一名員工，其應用情境可以包括商業答疑及私人顧問等，即可以建立客服Bot、法律顧問Bot、IT Bot等，助提高工作效率及降低人力成本。用戶要首先註冊一個GPTBots賬號，並按自身實際需求選擇BOT類型，如「知識問答」、「智能助理」及「虛擬角色」，分別適用於一些簡單的問答場景，例如翻譯、客服、知識檢索等，以及較為複雜的對話場景；同時要為該BOT撰寫身份提示，如其需要擔當的角色、需要擁有的技能和語氣及個性。

當設定好基本信息後，就要為BOT建立知識庫，即將公司及與其角色相關的資料和數據導入，舉例若建立售後服務BOT，就可以在知識庫中導入「售後常見問題」的文件等，並透過聊天進行訓練及調試；若面對較複雜的場景，亦可以自行開發或加入平台免費的擴充功能工具。

極光首席執行官羅偉東表示，很多企業現時的AI運用，只停留在ChatGPT上「聊聊天」，沒有將AI真正用在內部業務或和企業數據結合，實際AI的能力只被釋放約10%，GPTBots便能幫助企業更好及更快地開發AI，提到早前已有約1000企業參與平台測試，即使沒有編程背景的用戶均能在1星期內自行建立其企業的AI-Bot，亦較過往一般需要至少半年大大提速。他又指，金融、保險、電商及教育行業均對AI-Bot有旺盛需求，目前已與GPTBots簽約的企業中便有一間涉及教育業務，而企業使用GPTBots月費由為數百至幾千不等，視乎用量及數據量而定。

羅偉東提到，以本港作為國際人工智能業務總部是因平台希望面向國際市場，香港較為國際化，在效率、人才、語言及溝通上均有優勢。

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記者：黃小冰