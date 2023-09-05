【馬會財政】馬會上年度投注總額創歷史新高　交稅慈善等開支359億

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香港賽馬會今天（5日）公佈2022/23財政年度業績，今年投注總額共3,047億按年增5.1%，而博彩稅、利得稅、獎券基金撥款和慈善捐款共359億港元，兩者均創歷史新高。

馬會於2022/23財政年度的總投注額為3,048億港元，令其得以回饋社會359億港元，兩者均創歷史新高，當中包括破紀錄合共286億港元的博彩稅、利得稅和獎券基金撥款，以及創馬會歷來第二高的已審批慈善捐款73億港元。

以財政年度計算， 賽馬投注總額為1,404億港元，與去年相比大致維持不變。

隨著六合彩恢復每週攪珠3次，2022/23財政年度的投注額增加29.2%至75億港元。

足球博彩業務於2022/23 財政年度亦表現強勁，投注額上升9.1%至1,569億元。由於今年世界盃賽事罕有地安排在本財政年度中期的非一般賽期舉行，因此只貢獻部分的增幅，更大原因是馬會建立的全新「顧客資訊及投注系統」， 有助為賽事推出新的即場投注選項，以增加馬會相對非法賭博市場的競爭力。

雖然投注額有所增長，但因馬會於未來五年需向庫房繳交累計合共120億港元的「額外足球博彩稅」，而當中6億港元需要在2022/23財政年度入賬，令馬會的稅務支出增加，馬會從足球博彩業務所得收入維持在98億港元，與去年大致相同。

馬會又指，對於政府徵收「額外足球博彩稅」表示理解，但現時本港博彩稅率已高於其他地區，非常關注博彩稅率日後會否永久調高。馬會指，如博彩稅率增加，馬會的收入及競爭力將會大跌，令馬會難以投資於未來發展，更甚的是無法維持現時貢獻社會的水平。

近年馬會積極發展大灣區業務，包括成功發展從化馬場成為世界級設施。馬場座落於廣州從化區，為內地首個國際認可的無規定馬屬動物疫病區。馬場擁有多項頂尖設施，包括馬房、跑道、國際標準的獸醫及復康中心等，為馬匹業界提供職業培訓。馬會稱，未來會繼續大力支持內地馬產業及馬匹運動，為國家相關發展作出貢獻。

馬會主席利子厚先生表示，衷心感謝賽馬業界、馬會會員、香港政府、各內地機關，以及馬會管理層成員 和全體員工，香港賽馬將繼續向全球彰顯香港的實力和非凡適應力。

馬會行政總裁應家柏先生表示，疫後經濟環境無疑同樣艱難，預期將跌宕起伏一段時間。在這種情況下，馬會上年度能夠創下非凡業績，全因訂下發展世界級賽馬的策略。

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記者：陳梓蔚