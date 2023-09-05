【空氣質素】環諮會支持政府更新空氣質素指標 局方：部分擬收緊指標與其他國家看齊或較嚴格
社會 21:01 2023/09/05
環境及生態局建議收緊5個現行空氣質素指標及加入3個世衞在《世衞組織全球空氣質量指南》（《指南》中新增的指標，並正就建議展開為期兩個月的公眾諮詢。局方昨（4日）在環諮會向委員匯報空氣質素指標檢討的結果和擬議更新的指標，獲委員一致支持。【詳情即看：下一頁】
環境局指，按建議方案，更新後的15項空氣質素指標全部均以世衞《指南》的中期目標和最終指標為基準，當中有7項亦訂於世衞最嚴格的水平；提到擬收緊的微細懸浮粒子指標將訂於世衞《指南》的中期目標3水平，與日本、新加坡、韓國及美國看齊，並較歐盟的指標更為嚴格，而二氧化氮的年均指標維持在世衞《指南》中期目標1的水平，亦與新加坡及歐盟的相關指標水平看齊，並較韓國及美國的更為嚴格。
不過有環團早前批評局方的檢討本末倒置，且雖部分指標有所收緊，但絕大部份仍未達到世衛所訂的安全水平。【詳情即看：下一頁】
局方表示，將舉辦兩場公眾諮詢論壇，介紹空氣質素指標檢討工作及結果，並聆聽市民意見。市民可到公眾諮詢的專屬網頁了解詳情。公眾諮詢期至10月31日結束。政府在考慮公眾諮詢結果後，會提出最終建議。
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