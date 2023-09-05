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【六合彩】$1,200萬頭獎有結果　即睇幸運兒係咪你

社會 21:35 2023/09/05

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熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

（資料圖片）

六合彩今晚（26日）攪珠，估計頭獎基金達1,200萬。攪珠結果如下：

2、5、20、24、27、32，特別號碼12。

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記者：陳梓蔚

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