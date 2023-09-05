【鐵路發展】古洞站最新建造成本59億元　較2015年估算增7成

▲ （港鐵圖片）

行政長官會同行政會議今日（5日）批准古洞站及屯門南延線項目的財務安排，運輸及物流局與港鐵隨後簽訂工程項目協議。古洞站及屯門南延線項目預計分別於2027年及2030年竣工。按照相關公布，古洞站最新估算建造成本約59億元，較2015年估算的35億大增近7成。屯門南延線建造成本預算約為158億元，較2015年估算的114億大增近4成。

政府發言人表示，古洞站及屯門南延線項目均以「擁有權」模式推展，港鐵公司負責項目的融資、設計、建造、營運和維修。政府在獨立審核顧問的協助下，已審視和核實港鐵公司提供的項目財務預算。

古洞站項目預算約為98億元（按2023年7月價格計算），當中包括古洞站建造成本約59億元（按2023年7月價格計算），以及港鐵公司同時進行北環線主線的詳細規劃與設計和部分前期工程的開支，預計約為39億元 （按2023年7月的價格計算）。至於屯門南延線項目的建造成本預算約為158億元（按2023年7月價格計算）。政府將向港鐵公司提供財務資助以推展上述兩個項目。

行政會議批准向港鐵公司批出毗鄰古洞站的古洞北第20、22及25區共約4.7公頃用地作高中密度住宅發展的物業發展權，以及將來從按「設有鐵路」基礎評定的十足市值地價中，扣除一筆固定總額約151億元（按付款當日價格計算），作為對港鐵公司推展古洞站項目及北環線主線的詳細規劃與設計和部分前期工程的財務資助。

至於屯門南延線項目，行政會議批准向港鐵公司批出屯門第16區約6公頃用地作綜合商業和住宅用途的物業發展權，以及將來從按「設有鐵路」基礎評定的十足市值地價中，扣除一筆固定總額約242億萬元（按付款當日價格計算），作為對港鐵公司推展項目的財務資助。

翻查港鐵2023年中期業續文件，古洞站在2015年預算造價35億，最新估算的59億增加了近7成。屯門南延綫在2015年預算造價114億，最新估算的158億增加了近4成。

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記者：陳梓蔚