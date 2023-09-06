【幸福設計】房屋局明年推出公屋「幸福設計」指引　5個屋邨先試行

▲ 房屋局局長何永賢坦言幸福感難具體量度，對她而言是「重建鄰里互助，實現跨代共融。」（黃建輝攝）

去年施政報告提出為新落成公營房屋制定「幸福設計」指引，締造更舒適的公共空間、設施及屋邨環境。房屋局局長何永賢接受訪問時表示，經評估房屋署轄下193條公共屋邨後，決定在5條屋邨進行「幸福設計」先導計劃，同時會在10條屋邨進行美化工程。

何永賢坦言，幸福感難以具體量度，團體未來會研究一套指標，以衡量政策成效，「幸福感對我來說，是重建鄰里互助，實現跨代共融。」她又指，期望日後私人參建居屋、首置項目、甚至私人樓宇都能參考幸福設計。

為制定幸福設計指引，房屋局較早前聘請跨專業顧問團隊，研究以人為本的幸福屋邨設計。經走訪45條新舊屋邨、訪問3,500名居民後，團隊總結出幸福設計的8項元素，包括樂齡、跨代共融、社區聯繫、活力、綠色、城市連結、配套和形象。

幸福設計指引料明年推出，為蒐集更多數據，房屋局決定在5條樓齡逾40年的公屋屋邨推行「幸福先行˙預試計劃」。局方會利用屋邨的翻新維修預算，在進行日常維護的時候，融入以上8項要素。以大圍美林邨為例，屋邨依山傍水，局方計劃與渠務署合作活化城門河，提升屋邨的綠色生活。

除了幸福先行計劃，局方亦擬在10條屋邨試行「繽FUN屋邨計劃」和「綠綠家園」計劃，透過美化和小型工程，改善屋邨居住環境，例如開放更多草坪，為居民提供更多活動和聯繫空間。

被問及如何衡量政策成效，何永賢坦言現時幸福感難以量度，但團隊正進行大量文獻研究，將制定出一套衡量準則，「其實諮詢期間我發現，不少居民都希望有返鄰里關係，對我來說，我希望居民能重拾鄰里互助、跨代共融、更感受到人與人之間的聯繫。」

房屋局現時仍在進行幸福設計指引相關諮詢，料2024年完成指引的制定。何永賢表示，未來香港有不少公屋以外的房屋項目，例如私人參建居屋、首置項目等，希望這些項目都能參考幸福設計指引，「甚至私人屋宇都應該要有相關設計，當然，它們有資源做得比我們好。」

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記者：陳梓蔚