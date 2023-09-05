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【Ocamp風波】網傳外校生圖於宿舍偷拍女生沖涼　科大稱無收到相關求助

社會 23:49 2023/09/05

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據悉涉事迎新營是由科大社五卓毅學生會舉辦，圖中非涉事2019年Ocamp。（facebook圖片）

近日接連有大學迎新營爆出風化案，特首李家超今日（5日）表示不能容忍在大學內發生性侵犯或其他違法行為，平機會亦主動表達強烈關注大學迎新營涉嫌發生性騷擾事件，並呼籲受害人舉報。今日網上再有匿名投稿聲稱2019年某大學宿舍迎新營，懷疑有外校男生在女廁設置手機企圖偷拍女生洗澡，惟該男生來自另一間大學，投訴人上報學生幹事後，不了了之。

據悉，文中提及涉事宿舍「House V」意指科大社五卓毅。科大今回覆本報查詢指，2019年並無收到有關帖文提及的投訴或求助。本報曾向已「斷莊」的涉事學生會上屆幹事查詢，對方稱未曾聽聞事件，會再了解事件。

該投稿者在文中自稱是2019年入學新生，因當年迎新營籌委（OC）人手不足，故請來外校生協助籌辦。迎新營期間，稱發現有人將手機設置於女廁內「對住女仔沖涼嘅角度錄影」，「好彩我哋係沖涼之前就發現咗部手機，如果唔係都唔知點算」。

投稿者稱發現手機便立即通知該迎新營的學生會幹事，並引述對方稱「會處理」，惟最終事後不了了之；帖文又稱，從他人口中聽聞涉嫌「set cam」偷拍者是來自另一間大學工程系學生，但由於事涉外校生，校方及學生幹事均無處理。

科大表示，一直就迎新營提供清晰指引，迎新營期間亦一直有密切留意相關活動，以便適時提供協助。校方亦提到，所有於校內舉辦迎新營的學生組織，皆須事前提交具體活動計劃內容，並派員出席校方簡介會；科大亦規定所有學生組織至少有2名新任內閣成員修讀由平機會與八大合辦的「防止校園性騷擾網上課程」；科大亦不時透過電郵提醒學生組織籌辦活動時嚴禁涉及性騷擾等違法及不道德行為，並不得飲用酒精飲品。

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責任編輯：馮琪雅

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