【TVB上位小生】何廣沛現任女友被爆曾結婚　Matthew反擊偷食人妻指控

何廣沛（Matthew）在今年3月被指單方面取消關注朱晨麗，令人揣測二人6年情已逝。

事後他出席活動問到與朱晨麗之間的關係，他直言不論朋友和同事，關係都會有變化。他再自揭已有一段長時間沒見對方，更以「同事」形容朱晨麗，默認二人已分手。

日前，Matthew被傳媒踢爆出有新戀情，指他上年已與新歡Sarah撻着，而Sarah於昨日（9月5日）被爆曾結婚，更惹來Matthew「偷食人妻」的說法！

【TVB上位小生】何廣沛被爆有新戀情 承認拍拖與女方穩定發展中

何廣沛新歡被爆料

Matthew的新歡Sarah從事公關工作，Matthew表示因對方是圈外人，望大家可給予空間。

護花心切的Matthew也抵不住爆料者的狙擊，有Sarah前夫的同學向傳媒爆料，提供一張疑似女方擺酒時的相片。

又有指30歲的Sarah是於2021年1月結婚，而非2021年10月結婚，並於去年中離婚。

而Matthew與Sarah是於去年尾發展，當時Matthew已與朱晨麗分手半年，即是不存在「偷食人妻」的說法。

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何廣沛反擊

有朱晨麗的粉絲不忿Matthew過往待薄偶像，未如對新歡般大方認愛，於是就在社交網上留言，提到「何廣沛劈腿的渣男，去年就跟這個新歡在一起了，去韓國旅遊被路人碰見，這個新歡是富家女」、「新歡在21年10月結過婚，不知道她跟何廣沛一起的時候離婚沒有？」

爆料者指Matthew因「劈腿」而被朱晨麗狠飛，直指Matthew後來向記者放料，又指男方爆料朱晨麗未婚懷孕。

Matthew親自留言回覆：「我倒是想了解我是怎樣報料，你的故事是讓我覺得你的幻想力能去當編劇呀」、「反而的好好奇你說的故事」。

當有網民提議Matthew親自說出真相，他以「我也是在吃花生」回應。

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