【醫療事故】孕婦產後腹痛年半　求醫驚見直徑17cm手術工具遺留體內

▲ 孕婦產後腹痛年半，求醫驚見直徑17cm手術工具遺留體內。

新西蘭發生一宗醫療事故，一名孕婦在醫院接受剖腹產手術後，持續出現腹痛長達18個月。結果求診時，經醫生進行電腦斷層掃描，竟發現有一個直徑長17cm，大如餐碟的手術工具遺留在她腹部。

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據《CNN》報道，該名20多歲的孕婦在懷孕36周時，因前置胎盤，於2020年在奧克蘭市醫院進行剖腹產手術。未料，術後她的腹部經常出現劇烈疼痛的狀況，但多次求診都未找到病因，包括X光檢查也沒有顯示出來腹部有遺留異物。

直至2021年，她再次前往醫院求醫，醫生為她進行電腦斷層掃描後，發現肚子裡竟遺留了剖腹產手術時的工具，導致了她長達1年半的腹痛。所幸，最後異物成功從婦人體内取出。

報道指，此工具為「艾力克斯腹壁牽引器」（Alexis wound retractor，AWR），長達17cm，大小如同餐碟，用於擴張手術傷口，以方便醫生進行手術。醫生稱，手術時原先是使用一個尺寸較小的牽引器，但之後發現不行，於是換了一個最大號的牽引器，最終導致了這個最大號的牽引器被遺留在了患者體内。

而在2020年手術期間，雖然手術後有進行盤點工具的流程，但此工具並不包含在清單中。一名護士則表示，通常子宮切口閉合後縫合皮膚，牽引器不會完全進入傷口，需要留一半在患者體外，因此不會有遺留的風險。

新西蘭衛生與殘障福利專員Morag McDowell於今年9月4日認定，負責提供醫療的奧克蘭地區衛生當局有失職守，違反了患者權益準則。

這幾乎不需要專業知識就能判定，把手術工具忘在人體內是不達標的醫療行為。

據悉，奧克蘭市醫院在先前就曾發生過醫療疏忽事故。2018年時，就發生過患者腹部殘留棉花的案例，政府機關已要求醫護人員皆須執行清點手續，但這項規定並未被認真執行。

McDowell建議奧克蘭地區衛生局向該婦女做出書面道歉，並修改其政策，將AWR納入手術工具盤點的一部分。最後院方已向婦女表達歉意，並聲稱會進行改善，而該案件將交由監督機關決定該如何處置。

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責任編輯：羅嘉欣