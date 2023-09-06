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【國際學校】「高才通」持有人子女獲優先面試機會　英基：助新移民得到最好教育

中小學 10:06 2023/09/06

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英基為「言才通」持有人子女提供優先面試機會。

本港最大的國際學校集團英基學校協會（ESF），現正進行中央招生程序，即日至9月30日接受幼稚園K1、1年級及7年級的申請，英基宣布把「高端人才通行證」持有人子女納入優先面試之列，希望為新來者提供專門的面試途徑，幫助新移民獲得最好的教育。

屬下有22間中小學及幼稚園的英基學校協會，擁有逾1.8萬名學生。今年英基中央招生首次免除校區入學限制，家長可自由選擇申請任何一間英基屬校，不受住址所限。校方指，無分區招生方式可讓家長更容易選擇最適合他們孩子的學校。

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英基亦宣布，將在下一學年為使用「高端人才通行證」（下稱「高才通」）移居香港的家長和學生，提供優先面試機會。傳訊總監Rob Shorthouse接受媒體訪問時指出，高才通計劃是幫助香港擺脫過去幾年困難的重要計劃，英基亦希望幫助新移民獲得最好的教育。

為期兩年的「高才通」計劃於去年12月推出，對象是年收入超過250萬港元的海外人士，以及畢業於世界百強大學、並在過去5年內至少有3年工作經驗的人士。目前在超過3.6萬份計劃申請中，超過3分之2來自內地，約2.6萬個申請已獲批准。

根據英基網站資料，「高才通」持有人的子女在優先面試權類別排行第10位，優於現時正就讀英基幼兒學前班、準備升讀K1的學生，以及其他需要以英語教學的學童。

面試的優先權排名如下：

1. 公司提名權被提名人

2. ESF或ESF Educational Services Ltd 全職教學人員的子女

3. ESF或ESF Educational Services Ltd 全職員工的子女

4. 在ESF學校就讀的學生兄弟姊妹

5. 個人提名權或A類幼兒園債券提名人

6. 在校學生請求內部轉學

7. ESF舊生（就讀最少3年）的子女，或從海外歸來的ESF舊生，或是ESF舊生（就讀最少3年、並於13年級畢業）的兄弟姊妹

8. 獲與ESF合作大學提名的學生

9. 符合精英運動員資格的學生

10. 持有「高才通」來港就業父母的子女

11. 目前就讀ESF學前班課程的學生（僅適用於K1入學）

12. 其他需要以英語教學的學童

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責任編輯︰林愛娜

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