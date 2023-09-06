【咆哮帝】兩個月前爆與年輕女粉絲戀情　61歲馬景濤驚現半邊臉歪疑中風

▲ 馬景濤出席活動驚現半邊臉歪疑中風。

曾有「師奶殺手」之稱的台灣男星「咆哮帝」馬景濤於2017年宣布與太太吳佳尼協議離婚，現年61歲的他兩個月前爆出迎來新戀情，女友是年輕粉絲，一度成為熱話。

沐浴於愛河之中的馬景濤，近日出席活動時半邊面驚現歪腫，令一眾粉絲十分憂心其身體狀況。

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▲ （微博圖片）

驚現面癱

日前，馬景濤於內地廣州出席活動時，以一身全白smart casual造型亮相，下身配搭闊腳褲，盡顯不羈時尚魅力。他甫出場風彩依然，即獲大批粉絲包圍拍影，更有女粉絲上台獻花，馬景濤來者不拒，親民與對方合照。

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網民將當日活動片段放到社交平台，其中一段台下影片，細看馬景濤半邊面驚現歪斜，而且相當腫脹，即引起大批網民討論。

網民憂心馬景濤身體響警號，擔心臉癱為中風先兆：「他是否出現面癱」、「怎麼感覺左邊有點面癱了」、「是不是中風呢？」、「年輕確實帥，現在就…」

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瓊瑤御用小生

馬景濤早年憑住《青青河邊草》、《梅花三弄》等瓊瑤劇集，紅遍中港台。90年代中來港發展，拍過亞視劇集《再見艷陽天》、《天長地久》等經典作品。

近年他轉戰內地市場發展，不時接騷登台，即使年過60歲，人氣依然高企。

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