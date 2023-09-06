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【開心速遞】粉絲將舉行生日義賣助長者　「大小姐」林淑敏：我好感動

娛樂 11:28 2023/09/06

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熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

粉絲為「大小姐」林淑敏舉行生日義賣活動。

憑TVB劇《愛‧回家之開心速遞》迅速入屋的「大小姐」林淑敏，深受觀眾歡迎，人氣一直高企。

大小姐將於10月生日，粉絲為她舉行生日義賣活動，並會重數捐贈幫助有需要的長者。

【開心速遞】送水輝+大小姐賀Philip仔原校直升　林淑敏難忘初見許家傑感觸當「爸爸」

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大小姐粉絲舉行義賣

林淑敏於FB轉發了一間手作小店的帖文，內容如下：

10月17日是大小姐林淑敏的生日🥰 @sukman_lam
今年我會搞一個有意義的活動
大小姐生日義賣會
日期: 10月29日星期日
地點: 葵興工作室
地址: 葵興華星街12至14號華星工業大廈11A
歡迎各位參加
時間: 9am至10pm
義賣的錢，不扣開支，會以「sukman_lam 大小姐fans club」名義全數捐去膳心小館買飯券給長者
義賣物品
手工皂
handmade護膚品
大小姐簽名紀念品
♥️二手物品
關於♥️二手物品，歡迎大家捐贈，不限類別，但需先whatsapp 64460031給我看看，決定是否適合使用
謝謝大家支持😊

林淑敏表示：「你有呢個心意，我好感動🫶🏻🥹」

【開心速遞】大小姐素顏演出獲讚皮膚靚　林淑敏分享護膚心得

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網民留言讚好

不少網民都大讚活動有意義，並紛紛讚好。網民留言：「大小姐祝你生日快樂🎂🎂身體健康🎉🎉🥂🥂」、「支持呀🫶🫶🫶膳心小館真係好值得支持㗎👍👍👍 佢哋不單止對弱勢社群出力，對毛孩🐱🐶亦都盡心盡力㗎🤗🤗🤗」、「大小姐！👍」、「要不要比妳篤太陽穴先？」、「支持支持龍大小姐！」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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