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【香港小姐】許子萱卸任後即離開TVB　遠赴英國牛津大學深造：重新起航

娛樂 11:43 2023/09/06

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2022年香港小姐亞軍許子萱（Cecca）自當選後被指多次缺席TVB公開活動，沒有屢行港姐責任。

當時有傳她因為未能承受娛樂圈的壓力而需要外遊減壓，加上想到內地自由身工作，並正跟TVB洽談解除港姐合約，又指TVB開出的條件是她可以缺席活動，惟必須出席新一屆港姐加冕。

雖然事後Cecca澄清是不實傳聞，並解釋表示：「在參選港姐時與當時的公司請假，今次回去是完成交接和項目。」

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決定不在娛圈發展 繼續完成學業

至於新一屆的香港小姐已正式誕生，Cecca日前在內地社交平台宣布新動向，原來她將遠赴英國牛津大學深造，即代表不會留在香港娛樂圈發展。

Cecca上載一段片段，片中她分享今屆香港小姐決賽當晚的花絮，又帶大家到TVB的飯堂，並大讚食物非常好吃。

她再說：「過往一年，非常幸運接觸到了在各行各業，都發光發亮的前輩們，他們真的給予我很多的啟發和靈感，然而我經常思考我能走多遠。

Cecca亦宣布決定重新起航：「遠赴英國牛津大學深造，我覺得經歷和學識的相輔相成缺一不可，所以也很期待接下來跟大家分享我的所學所聞還有我的生活。」

最後她感謝香港小姐這個舞台，讓她能夠非常有幸，成為時代的見證者，也希望接下來的香港小姐能夠繼續這個美麗的傳承，訴說她們自己的故事。

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推遲修讀MBA課程

許子萱畢業於美國密歇根大學（University of Michigan）安娜堡商學院，主修金融和戰略管理。在2023年QS世界大學排名中，密歇根大學位列25，是留學生的熱門之選。

Cecca畢業後在紐約美國銀行擔任投行分析師，又透露獲牛津及劍橋大學同時取錄讀MBA課程。她曾表示若參選成績佳將考慮延遲修讀MBA，希望嘗試拍劇、做司儀，向觀眾展現自己不同的面向。

她曾接受TOPick訪問時亦直言，長遠來說都想完成學業，這亦是其心願之一， 惟認為應趁現在年輕，把握機會探索這行業：「由小到大都很想嘗試幕前的工作，包括主持和拍劇 ，所以我都會視乎這幾年的發展和成績再定奪，希望在短時間內有多些作品給觀眾和有機會與優秀的前輩合作。」

雖然Cecca曾表示想在這行發展,但最終她決定繼續完成學業，希望Cecca有更好方向。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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