【東張西望】四條消防通道行三種制度　 保安員竟然阻消防車駛入？【有片】

▲ 《東張西望》

昨晚（9月5日）的一集《東張西望》播出觀眾的報料，指自己所住的屋邨實行「一邨三制」，是指翠屏北邨內四條消防通道的三種不車輛管理制度，「全天候上鎖」、「間唔中上鎖」、「任泊唔鎖」，而每一種也有安全隱患。

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救護員+消防員需徒步入邨

屋邨四條消防通道的管理均由法團指示管理公司執行，「全天候上鎖」的一條消防通道之入口有兩個大閘，當中有一條鐵鏈鎖著，居民Tommy指曾看過救護員、消防員需徒步入邨。

Tommy指有一位65歲的婆婆需推著坐輪椅的公公，並推至大閘外才可登上的士，甚為不便。

保安就指不可以開鎖，只可讓緊急車輛使用，不過曾有救護員需用爆破工具開閘，才可讓救護車駛入。

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鎖車警告字條零作用

而另一條消防通道則屬「間唔中上鎖」，晚上8時起上鎖，而在這個時間前，所有車輛都可自由出入。

Tommy指保安不會制止車輛、不會鎖車，有部份車輛被貼上鎖車警告字條，但完全沒有人理會。

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車主有通道大閘鑰匙

《東張西望》攝製隊在某日晚上7時多到場視察，有一名黑衣人從保安亭走出來，並搬開交通錐、與司機說了幾句，互相疑似做出「OK」的手勢，便讓車輛進入通道。在接近晚上8時，又有車輛進入以享受免費泊車。

直至晚上8時半左右，保安也早已下班，但不斷有車輛可駛入該條消防通道。對此，Tommy說：「據我哋所知，有一啲車主係有嗰個鎖咗個閘嘅鑰匙，但我哋都唔知佢哋點解會有鑰匙，個閘位嘅鎖已經換過幾次，唔知點解仍然都可以開到把鎖。我哋有去嘗試向法團查詢，但佢哋從來都無回覆過。」

▲ 居民Tommy說：「有一啲車主係有嗰個鎖咗個閘嘅鑰匙」。（影片截圖）

阻塞消防通道屬違法

另外兩條消防通道是「任泊唔鎖」，而阻塞消防通道是犯法行為，律師指：「有規例訂明緊急通道一定係要保持開放，容許消防處轄下嘅車輛一定可以喺緊急或者需要嘅時間可以進入、使用緊急通道。」他指如一經定罪，每一天額外罰款1萬元，定罪本身也會罰款10萬元，法團或管理公司需被罰款。

消防通道有新景象？

在《東張》拍攝後翌日，本來在晚上8時後上鎖、有大量違例泊車的消防通道就變成有數名保安坐鎮，他們指可進入，但大閘會在8時上鎖，兼且消防通道沒有違例泊車。

Tommy指這批保安屬兩星期短期合約，共有6名保安，他擔心以後會再次出現過往的情況。

▲ 屋邨內突然出現兩星期合約的保安！（影片截圖）

《東張西望》主持吳幸美到屋邨辦事處查詢，職員指會以書面形式回覆，當中提到「一直安排外判保安公司於全邨所有私家路段執行扣鎖違泊車輛，並沒有針對某一段路」、「從未接獲外判保安公司及有居民反映有車主在8時後自己開鎖進內泊車。」

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