【我係小忌廉】日本動畫家：小忌廉造型參考松田聖子　誕生40年辦原畫展粉絲情狂【內附地址】

▲ 《我係小忌廉》的人物設定高田明美表示，造型上的設定，在構思時有參考當時的歌手例如松田聖子。

日本是動漫強國，不少作品都成了經得起時間考驗的經典作品，但以魔法少女為主題能夠40年來歷久不衰的，還只有高田明美作人物設定的《我係小忌廉》可以做到。今日我們就找來這位動畫界的老師，為我們道盡《我係小忌廉》背後不為人知的一面，粉絲們不可錯過。

不得不說很厲害﹗縱使高田明美並不是首次在港舉行作品展，但相隔多年後再次訪港，筆者和她訪問期間已驚見展覽場外的「粉絲」人山人海，簽名會由早上11時至晚上7時，全部爆滿，「粉絲」由名牌時裝高層到小朋友都有，可見這位40歲的「小忌廉」的而且確經得起時間考驗。

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事實上，《我係小忌廉》自1983年首集開始播出後，40年來熱潮從未減退，由日本到香港不時都會推出全新產品，難得的是熟悉日本動漫的朋友，知道以魔法少女為主題的動漫作品多如牛毛，緣何只有她能夠歷久不衰？這一點由高田老師解釋就最好不過，大有一錘定音的意味。

以松田聖子為藍本

「今天的世界已經變得不一樣，變化很大，社會出現不安穩。『小忌廉』的出現正值是社會安穩的和平年代，所謂幸福感滿載的好時光，現在的人抱著回憶的心情去看『小忌廉』，可以找到一份安心感覺。當然，另一個成功的因素在於角色設定，縱使她有著魔法，但只是可以變身為成人，又沒有打架場面，這個設定在當時和今天來看都非常特別。」

「造型上的設定，在構思時有參考當時的歌手例如松田聖子，但你可知道嗎？當年日本的小朋友都很響往穿上漂亮的衣服，父母們會每年一次帶小朋友去百貨公司，大家都視為隆重的日子會穿戴得漂亮整齊地去，『小忌廉』漂亮的造型，就正好觸動了當時小朋友的心坎裏去。」

▲ 高田明美覺得到了今天《小忌廉》仍然陸續有日本和亞洲的小朋友「粉絲」加入，最主要原因是今天的社會出現很多問題，現在的動漫又不乏性感造型和暴力橋段，於是不少母親會將《小忌廉》給子女們觀看，從中長示出一個沒有紛爭的世界，叫小朋友知道原來世界是可以那麼和平的﹗（圖片展覽大會提供）

復刻小忌廉存疑

近年不少日本動漫都以暴力打鬥為主，另一方面，過往一些非常成功的動畫亦陸續在市場上推出全新版本，當年由高田明美為人物設定的《福星小子》（港譯山T女福星）亦是其中之一，究竟未來的《我係小忌廉》會否有全新版本給與新生代認識？

「新版本的《福星小子》已經錄影了，但還未有時候看，在我眼中，當年的出品已經是最完美，當時我和製作團隊合作無間成了最美好的回憶，要再闖高峰是有難度，當然新版的畫面隨著動畫製作技術提升會更漂亮。我最近重看《我係小忌廉》第一集，亦發覺當年已經是最好，假若要重新繪畫推出市場，實在有太多問題出現，例如現在大家手提電話總是不離身，單是套用這科技產品在故事裏就難以成立。」

▲ 除了展覽，當然少不得紀念品發售，當中有限定小忌廉雕塑和版畫。此外，展覽同時了推出一系列精品作公開發售，包括《魔法回憶》極藏版紀念畫冊、紀念藏書票和雨傘等。（圖片展覽大會提供）

的確，世上的事並不是每每來個新版就可以繼往開來承傳下去，「新不如舊」大概就是這個意思，還是抱著一顆不變的心往往更經得起時間考驗。

「哈......我雖然年紀大了，從小喜歡看動漫的心仍然沒有改變過來，今天創作出來的仍是一貫可愛形象為主的動漫，朋友說我多年下仍然保持著一顆純樸和富有正義感的心。」

如果復刻《我係小忌廉》動畫遙遙無期，那麼真人版又會否有一天會出現？看看《One Piece》的真人版獲得成功，另一套改編自漫畫的《派對咖孔明》真人版亦準備就緒。哪一位歌手飾演真人版的最佳人選？

「哪一位適合當小忌廉都不打緊，但唯一不變取決的因素在於她必須有開朗和不懼任何困難的性格，不被污染和擁有一顆純真的心才是最重要的因素。」

▲ 動畫《橙路》中的阿圓，設定靈感感來自80年代的歌姬中森明菜。（網上圖片）

高田明美小傳

日本著名人物設計師及插畫家高田明美畢業於多摩美術大學美術系，在日本動畫界擅長繪畫可愛女孩子見稱，當中出自她手筆的動畫角色包括《我是小忌廉》、《福星小子》、《相聚一刻》和《橙路》等。時至今日，她的作品依然廣受歡迎，曾於日本舉辦個人畫展，並先後於1992年4月在香港、2000年3月在台灣及同年7月於美國舉辦原畫展。而個人畫集《世界樹》和《愛迷宮》更是讓她名聲大噪，成功打進日本插畫界名人堂。

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《高田明美-魔法回憶》原畫展

日期：即日至9月24日

時間：11am - 10pm

地點：海港城美術館（海港城海洋中心2樓207號舖）

記者：何偉雄