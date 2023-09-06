【猝死危機】知名主播感冒未癒健身　心肌梗塞猝死終年42歲【附猝死前6徵兆】

▲ 知名主播感冒未癒健身，心肌梗塞猝死終年42歲。（iStock圖片）

內地知名主播李林，憑著出色口才和幽默的主持風格，深受大眾喜愛。不過，日前卻突然傳來噩耗，李林疑因感冒未癒健身，期間突發心肌梗塞身亡，終年42歲。

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內地媒體《中播網》周日（3日）於官方微博發文，指重慶之聲新聞主播李林，因感冒尚未痊癒，2日晚鍛煉身體時，突發心肌梗塞離世，終年42歲。文中提及，李林從業生涯二十載，性格豪爽，為人真誠，謙遜低調，又形容他的離去，是重慶播音主持界的損失。

▲ 重慶之聲新聞主播李林。（網上圖片）

李林離世後，其妻子劉菲更新動態悼念，她上傳一張夫妻昔日出遊的合照，相中可見李林拖著妻子的手，照片上亦寫有「願天下有情人長相廝守」的字句。據悉，劉菲同為專業主播，兩人婚後育有一個兒子。

▲ 妻子劉菲發文悼念。（網上圖片）

「重慶廣播電視總台」微信公眾號曾於2021年5月刊登一篇李林的專訪，指李林並非科班出身，大學修讀英文系，畢業後曾做過翻譯、電影英文配音等工作，機緣巧合下才成為廣播主持人，多年來曾主持過《笑口常開》、《老師來了》、《李將軍英語時間》等節目。

急性心肌梗塞發病症狀

根據醫院管理局資料，急性心肌梗塞通常是由於主要冠狀動脈阻塞而導致心肌急性壞死。急性心肌梗塞的典型症狀包括胸痛、胸部不適，有時會延伸到下巴和左臂。其他症狀包括出汗和呼吸困難。非典型症狀，如消化不良和頭暈。有時，心臟驟停亦可能是急性心 肌梗塞的首發症狀。

心血管疾病有年輕化趨勢

台灣立達診所副院長、急診專科醫師周孫立曾指出，心血管疾病有年輕化趨勢。當中可能與肥胖、捱夜、過勞、作息不正常、吸煙等不良生活習慣有關。

發作時，症狀包括胸骨下方、後方或心前區短暫陣發性疼痛，像是脹氣疼痛、心燒灼感、重物壓在胸口上，甚或出現類似針扎的嚴重胸痛感。而這些疼痛可擴散至下巴、肩背頸或上臂。

不過，醫生續指，根據臨床經驗觀察，有15%冠狀動脈阻塞患者，從未出現過胸痛症狀，而首次發作就是心肌梗塞，死亡率高達50%。

拆解6種猝死徵兆

台灣家庭醫生陳欣湄曾分享，其實人在猝死前身體會一些警號，當出現以下徵兆，就要特別留神，並前往醫院檢查。

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陳欣湄特別提到，其實很多人在猝死前都是「無症狀」，這種猝死是突發性，亦是最恐怖的。她提醒若身體出現異常，即使狀況輕微，也不要輕視，有任何不適應盡早前往醫院求診。

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責任編輯：羅嘉欣