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【伯明翰破產】英國伯明翰一區遍地垃圾　Google Maps上一覽無遺

健康 11:09 2023/09/06

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熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

英國伯明翰一區遍地垃圾，Google Maps上一覽無遺。

英國伯明翰（Birmingham）市政府宣布破產。由工黨把持的伯明翰議會聲明指，破產與當地「同工同酬索賠法案」有關。首相府發言人重申，不會救助伯明翰市政府。當地傳媒日前報道，伯明翰一個區域到處都是垃圾，骯髒街景在Google Map上能一覽無遺，有網民更感嘆市內許多地區已成「貧民窟」，不如30年前環境清幽寧靜、適合養老。

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據英國媒體「Birmingham Live」報道，位於伯明翰北部的Newtown從Google Map上顯示垃圾遍地，包括各式膠袋、外賣盒，垃圾更已多到溢出垃圾桶内。一名在市內居住了20年的居民Matt Bond稱，當地部分居民欠缺公德心，不時隨地亂拋垃圾，令他感到難以理解，亦間接令其物業貶值，並表示：

我不知道你是否曾經使用過Google地圖，從空中角度搜索過我們的地區。看起來就像是一片荒地，事實也確實如此。這絕對是令人噁心，太丟臉了。

另一居民Valerie Simpson則把矛頭直指市政府，狠批當局不派人清除垃圾，由垃圾桶滿瀉；並表示市議會每月也會討論此事，但未見當局有任何表示，認為居民每月上繳的稅項，並未獲妥善運用。

事件引發網民熱議，有網民就表示自己在伯明翰居住了30年，直指當地許多地區已成「貧民窟」，不像以前，是一個安靜乾淨的優質老人區，並表示自己有意搬走。但也有人持相反意見，認為法國巴黎及美國紐約等大城市，同樣有不少髒亂地區，不應對伯明翰有差別對待。

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責任編輯：羅嘉欣

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