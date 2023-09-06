【開學季】開學後三餸飯大排長龍　打工仔不滿學生外出用膳：無晒規矩

▲ 打工仔不滿開學後三餸飯大排長龍。

9月開學後，多了學生返放學及外出午膳，無論搭車或食飯時間都難免增加。有港男在網上討論區發帖指，開學後有不少學生出外買三餸飯，導致大排長龍，質疑為何學校會讓學生出外買飯，批評「無晒規矩」。

有港男在「親子王國」討論區發帖指，一開學就見到不少學生瘋狂買三餸飯，導致店舖大排長龍，又指學校應該是包伙食的，為何會讓學生出外買飯，

啲訓導去晒邊？以前不嬲嚴禁學生出街食老麥㗎喎，無晒規矩？

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然而，不少網民不撐樓主，指出中學一向是學生自行處理午膳，學校或會提供訂飯服務，但不會強制學生留校食飯，有人亦指樓主小器，「人哋都係食餐晏仔，學生都要食飯啦」，有網民更勸喻樓主自行帶飯，就不用排隊。

▲ 樓主上載了一張記缺點通告。（「親子王國」圖片）

樓主更新帖文，更上載了一張位於大嶼山的中學於2010年發出的通告，寫明是違規紀錄通知，指涉事學生違反校規去麥當勞食早餐，給予懲罰2個缺點。他又回應網民指，三餸飯不健康，多煎炸、多油高鹽高糖，不適合發育期的學生食，而且學生必叫炸雞翼，他認為，現時肥胖少年少女比例多了很多，

學校飯餐目的就係要健康，點可以俾街嘅飯佢哋食？

這則帖文被分享至「香港兩餸飯關注組」facebook群組，不少人認為樓主最介意是買飯大排長龍，「條龍好長，天氣又熱，阻住佢買，要排好耐」、「仲要個個都係炸雞翼，排到佢嗰陣冇晒」。點擊圖片即睇更多網民意見：

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責任編輯︰王明芳