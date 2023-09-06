  • 30°C
香港時間 : 2023906日 (週三) 12:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【開學季】開學後三餸飯大排長龍　打工仔不滿學生外出用膳：無晒規矩

中小學 12:16 2023/09/06

分享：

分享：

熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

打工仔不滿開學後三餸飯大排長龍。

9月開學後，多了學生返放學及外出午膳，無論搭車或食飯時間都難免增加。有港男在網上討論區發帖指，開學後有不少學生出外買三餸飯，導致大排長龍，質疑為何學校會讓學生出外買飯，批評「無晒規矩」。

有港男在「親子王國」討論區發帖指，一開學就見到不少學生瘋狂買三餸飯，導致店舖大排長龍，又指學校應該是包伙食的，為何會讓學生出外買飯，

啲訓導去晒邊？以前不嬲嚴禁學生出街食老麥㗎喎，無晒規矩？

最新影片：

童學園
【童學園】趁風假趕功課暑假尾快閃2天北海道　北角循道學生興奮開學

然而，不少網民不撐樓主，指出中學一向是學生自行處理午膳，學校或會提供訂飯服務，但不會強制學生留校食飯，有人亦指樓主小器，「人哋都係食餐晏仔，學生都要食飯啦」，有網民更勸喻樓主自行帶飯，就不用排隊。

樓主上載了一張記缺點通告。（「親子王國」圖片）

樓主更新帖文，更上載了一張位於大嶼山的中學於2010年發出的通告，寫明是違規紀錄通知，指涉事學生違反校規去麥當勞食早餐，給予懲罰2個缺點。他又回應網民指，三餸飯不健康，多煎炸、多油高鹽高糖，不適合發育期的學生食，而且學生必叫炸雞翼，他認為，現時肥胖少年少女比例多了很多，

學校飯餐目的就係要健康，點可以俾街嘅飯佢哋食？

這則帖文被分享至「香港兩餸飯關注組」facebook群組，不少人認為樓主最介意是買飯大排長龍，「條龍好長，天氣又熱，阻住佢買，要排好耐」、「仲要個個都係炸雞翼，排到佢嗰陣冇晒」。點擊圖片即睇更多網民意見：

點擊圖片放大
+5
+4

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳

相關文章

【為港爭光】5名港隊跳繩運動員赴美比賽　15歲「孖仔」首摘世一創歷史
18:39 2023/08/31
【為港爭光】5名港隊跳繩運動員赴美比賽　15歲「孖仔」首摘世一創歷史
【開學日直擊】趁風假趕功課暑假尾快閃2天北海道　北角循道學生興奮開學
18:11 2023/09/04
【開學日直擊】趁風假趕功課暑假尾快閃2天北海道　北角循道學生興奮開學
【星二代開學】大女讀瑪利諾次子入聖若瑟　黃祥興開學日甩難開心到跳舞
14:03 2023/09/05
【星二代開學】大女讀瑪利諾次子入聖若瑟　黃祥興開學日甩難開心到跳舞

你可能感興趣

【為港爭光】5名港隊跳繩運動員赴美比賽　15歲「孖仔」首摘世一創歷史
18:39 2023/08/31
【為港爭光】5名港隊跳繩運動員赴美比賽　15歲「孖仔」首摘世一創歷史
【開學日直擊】趁風假趕功課暑假尾快閃2天北海道　北角循道學生興奮開學
18:11 2023/09/04
【開學日直擊】趁風假趕功課暑假尾快閃2天北海道　北角循道學生興奮開學
【星二代開學】大女讀瑪利諾次子入聖若瑟　黃祥興開學日甩難開心到跳舞
14:03 2023/09/05
【星二代開學】大女讀瑪利諾次子入聖若瑟　黃祥興開學日甩難開心到跳舞
網絡熱話 中學 中小學教育 餐廳 兒童健康 香港 家庭關係

最高瀏覽

【娛圈有喜】前港姐朱慧敏懷孕8個月　準媽媽做足準備陀B沒不適
12:16 2023/09/05
【娛圈有喜】前港姐朱慧敏懷孕8個月　準媽媽做足準備陀B沒不適
【珍惜生命】荃灣13歲男童開學日墮樓　重傷昏迷送院搶救
11:41 2023/09/04
【珍惜生命】荃灣13歲男童開學日墮樓　重傷昏迷送院搶救
【網絡熱話】24歲港漂女碩士生呻來港不懂粵語遭歧視 怒斥港人高傲不懂英語
11:01 2023/09/05
【網絡熱話】24歲港漂女碩士生呻來港不懂粵語遭歧視 怒斥港人高傲不懂英語