著名鄉搖歌手Jimmy Buffett逝世　不敵癌魔享年76歲

美國資深歌手Jimmy Buffett驚傳本月1日離世,享年76歲。他生前被診斷患有罕見且侵略性強的「默克麥克氏細胞癌」,發病後侵襲肌膚,抗病4年無奈最終不敵病魔。

親友透過Jimmy Buffett的個人社交平台發出聲明稱:「Jimmy9月1日晚平靜地離世,他的家人、朋友、音樂和狗陪伴在側。他以歌曲般的生活度過人生直到最後一口氣。」同時,聲明並指Jimmy將被世人深深思念,而這份思念是無法用言語衡量。

世上最富有音樂家之一

來自密西西比州的Jimmy Buffett以鄉村搖滾音樂聞名,當年憑《Margaritaville》走紅,其他代表作包括《Cheeseburger in Paradise》、《Changes in Latitudes, Changes in Attitudes》等,而Apple Music形容他是傳奇鄉村搖滾歌手。

他是世上最富有音樂家之一,曾擠身Forbes名人富豪排行榜,現估計遺留下約10億美金資產。

Jimmy Buffett的財富包括全美最賺錢的一家餐廳之一The Margaritaville cafe的28%股份、約5.7億美元巡演和唱片收入、價值5000萬美元的音樂目錄,以及價值1.4億美元的飛機、房屋和股票等。

