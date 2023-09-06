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著名鄉搖歌手Jimmy Buffett逝世　不敵癌魔享年76歲

娛樂 11:40 2023/09/06

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熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

美國資深歌手Jimmy Buffett驚傳本月1日離世，享年76歲。他生前被診斷患有罕見且侵略性強的「默克麥克氏細胞癌」，發病後侵襲肌膚，抗病4年無奈最終不敵病魔。

親友透過Jimmy Buffett的個人社交平台發出聲明稱：「Jimmy9月1日晚平靜地離世，他的家人、朋友、音樂和狗陪伴在側。他以歌曲般的生活度過人生直到最後一口氣。」同時，聲明並指Jimmy將被世人深深思念，而這份思念是無法用言語衡量。

世上最富有音樂家之一

來自密西西比州的Jimmy Buffett以鄉村搖滾音樂聞名，當年憑《Margaritaville》走紅，其他代表作包括《Cheeseburger in Paradise》、《Changes in Latitudes, Changes in Attitudes》等，而Apple Music形容他是傳奇鄉村搖滾歌手。

他是世上最富有音樂家之一，曾擠身Forbes名人富豪排行榜，現估計遺留下約10億美金資產。

Jimmy Buffett的財富包括全美最賺錢的一家餐廳之一The Margaritaville cafe的28%股份、約5.7億美元巡演和唱片收入、價值5000萬美元的音樂目錄，以及價值1.4億美元的飛機、房屋和股票等。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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