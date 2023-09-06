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【夜經濟】百老匯院綫明晚起9時後每場$50　嘉禾逢周三2D電影$40

社會 11:33 2023/09/06

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熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

百老匯院綫明晚起9時後每場$50，旺角午夜場$35。（百老匯院綫圖片）

政府積極推動夜間經濟發展，繼太古地產及恒地宣布旗下部分商場在9月及10月將有推廣優惠後，百老匯戲院亦宣布推出晚間戲飛優惠。

點擊圖片放大

由9月7日至27日，全線12間百老匯戲院推出每晚9時後，場次戲飛售$50，旺角百老匯午夜場晚上11時後$35。購票途徑即看【下一頁】

以上優惠不適用於VIP院、4DX電影、IMAX電影、特備節目、電影節及與片主有特別協議之電影，優惠不可兌換現金及不可與其他優惠同時使用。個別電影因片長關係，票價會有所調整，詳情參閱戲院之票務資料。

另外，嘉禾院綫每逢周三2D電影全日$40，IMAX電影票價劃一$80。可憑$40購買超值套餐，包細汽水（嘉禾銀河廣場為樽裝汽水）連細爆谷；購買任何套餐+$15加購燒賣8粒或芝士腸6條 (原價$28)；購買任何套餐+$35加購熱狗1隻 (原價$45) 或芝士粟米片1份 (原價$52)。

同場推出$1成為會員的推廣活動，每次買戲飛、小食可以賺取積分換取會員限定獎賞。

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責任編輯：陳麗娜

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