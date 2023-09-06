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【蘇拉襲港】家中窗戶遺超難甩膠紙漬　港女呻快崩潰求救網民瘋狂獻計

親子 11:44 2023/09/06

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熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

大家清好膠紙漬未呀？

超強颱風蘇拉襲港，天文台一度發出10號風球，由於今次蘇拉來勢洶洶，港府嚴陣以待，所以市民都不敢掉以輕心，除了儲糧外，也做好防風措施，為家中的窗戶貼上膠紙，以防爆玻璃！颱風過後，大家開始清理膠紙，有港女就發現窗戶的膠紙漬非常難甩，遂上網求救，怎料短短幾小時就獲逾200個留言，完美發揮鄰里間守望相助的精神！

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將軍澳私樓林立，特別在日出康城，為了景觀更開揚，很多私樓的窗戶都是非常大塊或是落地玻璃，所以很多家庭都在窗戶貼上膠紙以防玻璃在颱風期間破裂，有港女就在fb專頁「將軍澳主場」發文及貼上一張家中的照片，她說:「求救，長老唔知買咗咩膠紙，整唔落來，我崩潰啦，成間屋啲窗都係咁，謝謝大家的建議，會去5金鋪買傢餐(架生)。」港女附上的照片中，可以見到膠紙漬仍然在窗戶上。

港女發文短短幾小時，就收獲逾200個留言，街坊紛紛獻計，其中最多人建議以下這3招:

1.用風筒熱風吹，再撕落黎，有漬就去5金舖買橙水，噴左再抺。
2.橙水+膠括板
3.WD-40噴下就掂

另外還有網民提供以下建議:

1.五金舖買樽松節水，搽濕晒，再用濕布一擦去掉紙膠。然後再用洗潔精稀釋再抹。
2.白電油
3.BB油
4.除膠劑

有網民就搞笑叫對方「換玻璃」。

另外，都有很多人留言指港女的長老用錯膠紙，「黐白色皺紋膠紙，唔係黐封箱膠紙。」

港女獲網民獻計，清理窗戶的膠紙漬。fb圖片

專家意見

香港專業驗樓學會會長、資深驗樓師「詹Sir」教路可到五金店買白電油，約20元一支（500ml左右），再用沾了白電油的布抹窗就可以輕鬆去掉膠紙漬，他提醒白電油屬易燃液體，要小心處理，市民可戴手套抹窗。

而香港理工大學前機械工程學系工程師、人稱「港版伽利略」的盧覺強則建議利用潤滑去銹油「WD-40」，在窗上噴一噴，用布抹就能去掉膠紙漬。

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責任編輯︰王明芳

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